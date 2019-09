vor 44 Min.

Drogen neben Mädchen im Kinderwagen versteckt

Polizisten haben zwei Männer kontrolliert, die sich an einem Spielplatz in der Inneren Uferstraße aufgehalten haben. Dabei wurden sie auch im Kinderwagen fündig.

Die Beamten trafen die beiden 29- und 16-jährigen Augsburger am Donnerstag gegen 18.45 Uhr an dem Spielplatz in Oberhausen an. Im Rahmen der Personenkontrolle fanden die Polizisten zwei konsumfertige Joints.

Als sie den mitgeführten Kinderwagen durchsuchten, entdeckten sie weitere Betäubungsmittel. Diese waren neben der kleinen Tochter des 29-Jährigen versteckt. Gegen die Männer wurde ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (ina)

Themen folgen