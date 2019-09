vor 19 Min.

Drogenschmuggel über die Gefängnis-Mauer

Wie kommen Drogen oder andere Gegenstände in ein Gefängnis? Ein Prozess zeigt: Manchmal genügen eine Schnur und eine Schleuder.

Von Klaus Utzni

Der Schmuggel von Drogen macht auch vor Gefängnismauern nicht Halt. Auf kuriose Weise soll ein Gefangener, 38, Ende August 2018 mit Hilfe einer Schnur versucht haben, zwei kleine Päckchen mit insgesamt 13 Tabletten über die Anstaltsmauer zu ziehen. Die Tabletten, die unter das Arzneimittel- beziehungsweise Betäubungsmittelgesetz fallen, waren von einem Komplizen von Außen an die Schnur gebunden worden. Der Versuch scheiterte jedoch kläglich am Stacheldraht auf der Mauer der JVA Kaisheim (Kreis Donau-Ries).

War es nur eine Verwechslung?

Die Staatsanwaltschaft warf dem Häftling (Verteidiger: Dominik Hofmeister) Drogenhandel vor, weil er geplant habe, die Arznei- und Betäubungsmittel innerhalb der Haftanstalt zu verkaufen. Vor Strafrichter Dominik Wagner erklärte der gebürtige, aber staatenlose Russe, es sei richtig, dass er in jener Nacht die mit einer Batterie beschwerte Schnur mit einer Schleuder durch das Zellenfenster über die Mauer geschossen habe. Aber: „Es ging um ein Handy, dass ich haben wollte, aber niemals um Drogen“, beteuerte der Gefangene, der derzeit eine andere Strafe wegen eines Drogendelikts absitzt. Es müsse einfach eine Verwechslung gewesen sein, deutete er an. „Es kommt doch fast jede Woche vor, dass ein Häftling irgend etwas mit einer Schnur über die Mauer ziehen will“, behauptete er.

Der kuriose Schmuggel in den Knast war damals gescheitert, weil sich die Schnur im Sicherheitszaun der Mauer verfangen hatte. Ein Päckchen blieb im Draht hängen, das zweite kam außerhalb der Mauer zum Liegen.

Der Helfer ist untergetaucht

Ein Wachbeamter des Gefängnisses hatte in jener Nacht um 4 Uhr beobachtet, wie sich ein Unbekannter von Außen über einen Bauzaun an die Mauer heran geschlichen hatte. „Dann hat der Zaun auf der Mauer gewackelt“, berichtete er. Später fand man dann in einer Zelle die Schleuder des Angeklagten. Der unbekannte Komplize, der die Päckchen an die Schnur gebunden hatte, konnte später von der Polizei ermittelt werden. Eine DNA-Spur verriet ihn. Der Mann ist allerdings untergetaucht und für die Behörden derzeit nicht greifbar.

Gefängnis: Problem wurde erkannt

Mehrere Justizbeamte des Kaisheimer Gefängnisses bestätigten vor Gericht, dass der Schmuggel von Gegenständen mit Hilfe einer Schnur von außen in die Anstalt „ein Problem“ gewesen sei. Man habe inzwischen allerdings Gegenmaßnahmen getroffen.

Anwalt Dominik Hofmeister forderte denn am Ende angesichts einer möglichen Verwechslung einen Freispruch für seinen Mandanten. Richter Wagner folgte jedoch weitgehend dem Staatsanwalt und verurteilte den Angeklagten zu weiteren sieben Monaten Haft. Der Fall geht vermutlich in die Berufung.

