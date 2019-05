vor 50 Min.

Drogensüchtige Frau will Polizisten mit einer Spritze stechen

Eine Frau hat am Oberhauser Bahnhof in Augsburg versucht, Polizisten mit einer Spritze zu stechen.

Eine Frau rastet vor dem Oberhauser Bahnhof in Augsburg aus. Als Polizisten kommen, sticht sie mit einer Spritze nach ihnen.

Brisanter Einsatz für die Polizei in der Drogenszene am Oberhauser Bahnhof: Eine 27-jährige Frau hat dort am späten Montagabend versucht, Polizisten mit einer Spritze zu stechen. Wie die Polizei meldet, beobachtete ein Taxifahrer um kurz vor 23 Uhr eine Frau, die am Bahnhofsgebäude das Werbeschild des Kiosks abriss. Der Taxifahrer rief deshalb die Polizei.

Die Beamten trafen noch vor Ort auf die 27-jährige Frau, die für die Sachbeschädigung verantwortlich sein soll. Die Frau haben sich in einem "stark berauschten Zustand" befunden, berichtet ein Polizeisprecher. Die Polizisten hätten ihr einen Platzverweis erteilt und sie weggeschickt. Allerdings sah die Frau das nicht ein und blieb den Angaben zufolge weiter sehr aggressiv. Als die Polizisten die Frau deshalb mitnehmen und in den Polizeiarrest bringen wollten, versuchte sie, die Beamten mit einer offenen Spritze zu stechen.

Bei der Festnahme in Augsburg verletzt sich ein Polizist leicht

Da Drogensüchtige die Spritzen für den Heroinkonsum oft mehrfach verwenden und weitergeben, werden damit auch Krankheiten wie Hepatitis übertragen. Die Beamten hatten aber Glück: Sie verhinderten es, dass die Frau sie stechen konnte. Es sei gelungen, die Frau "unter großer Kraftanstrengung" zu fesseln. Bei der Festnahm stürzte aber ein Polizist und verletzt sich leicht am Fuß. Der Beamte wurde in der Uniklinik behandelt und war deshalb nicht weiter dienstfähig. Gegen die 27-jährige Frau werde nun "wegen aller in Frage kommender Delikte" ermittelt, so die Polizei. (jöh)

Lesen sie auch: Die Zahl der Drogentoten in der Region steigt wieder

Themen Folgen