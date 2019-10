00:30 Uhr

Dummer Scherz bringt Nachtschwärmer vor Gericht

Ein 31-Jähriger tut vor einer Disco so, als ob er gegen einen Streifenwagen der Polizei pinkelt. Das führt zu einer ordentlichen Keilerei mit mehreren Polizeibeamten. Die Staatsanwaltschaft wollte ihn deshalb sogar im Gefängnis sehen

Von Jörg Heinzle

Es war ein schlechter Scherz. Und zwischenzeitlich hat ein 31-jähriger Augsburger wohl auch schon oft bereut, was er in einer Dezembernacht vorigen Jahres getan hat. Gegen 4.30 Uhr, vor der Diskothek Kesselhaus in Augsburg, hatte er kurz so getan, als ob er gegen einen Streifenwagen der Polizei pinkelt. Das brachte dem Autoverkäufer erst eine ordentliche Keilerei mit mehreren Polizisten ein. Und nun auch einen Prozess vor dem Amtsgericht.

Wer sich mit Polizeibeamten anlegt, der muss seit rund zwei Jahren mit deutlich härteren Strafen rechnen als früher. Seit Mai 2017 gibt es einen neuen Straftatbestand: den tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Die Mindeststrafe dafür liegt bei drei Monaten Haft. Die Staatsanwaltschaft beantragte dementsprechend auch eine siebenmonatige Gefängnisstrafe für den 31-jährigen Augsburger. Wegen einer Vorstrafe sogar ohne Bewährung. Doch so weit kam es vor dem Amtsgericht am Ende aber doch nicht. Klaus Rödl, der Verteidiger des 31-Jährigen, hatte sogar für einen Freispruch plädiert und das Verhalten der Polizei in jener Nacht kritisiert. Die Beamten hätten übertrieben hart eingegriffen, argumentierte der Rechtsanwalt.

Der 31-Jährige gab vor Gericht an, er habe mit Bekannten im Kesselhaus gefeiert. Beim Verlassen der Disco sei er an dem Polizeiauto vorbeigekommen. Er habe seine Bekannten scherzhaft gefragt, was wohl los wäre, wenn er gegen den Wagen pinkeln würde. Dabei habe er kurz mit einer Geste das Pinkeln angedeutet. Dann seien schon zwei Männer hinter ihm gewesen, hätten seine Arme nach hinten gerissen und ihn auf die Motorhaube des Streifenwagens geworfen. Es sei alles sehr schnell gegangen, er habe auch nicht sofort bemerkt, dass es sich um Polizisten handelt.

Tatsächlich trugen die beiden Beamten keine Uniform, weil sie als Ermittler beim Kriminaldauerdienst arbeiten. Sie hatten aber dunkelblaue Westen mit der Aufschrift „Polizei“ an. Die beiden Kriminalbeamten schilderten die Situation anders als der Angeklagte. Sie seien überzeugt gewesen, dass der Mann an den Streifenwagen pinkeln wollte. Als sie ihn angesprochen hätten, habe der Mann aber nicht reagiert. Ein Beamter sagte: „Ich musste sofort reagieren, um eine Straftat zu verhindern.“ Er sagte, er bewerte das Pinkeln gegen einen Streifenwagen als versuchte Körperverletzung. Der 31-Jährige hätte ja den Türgriff treffen können, so wären Polizisten in Kontakt mit dem Urin des Mannes gekommen. Der zweite Kriminalbeamte gab an, er habe das Verhalten als eine strafbare Beleidigung der Polizei gesehen.

Nach dem Eingreifen der Beamten eskalierte die Situation jedenfalls. Das bestätigten alle Beteiligten vor Gericht. Auch der 31-Jährige gab zu, sich massiv zur Wehr gesetzt und die Polizisten als „Wichser“ beleidigt zu haben. Schließlich sei er sich keiner Schuld bewusst gewesen. Er habe ja nicht einmal die Hose geöffnet, als er an dem Streifenwagen stand. Mehrere Beamten mussten den 31-Jährigen im folgenden Gerangel zu Boden ringen. Er landete in einer Pfütze, auch die beteiligten Polizisten wurden dabei schmutzig und nass. Verteidiger Klaus Rödl ist überzeugt, dass es so weit nicht hätte kommen müssen. Das Eingreifen der Beamten sei von Beginn an überzogen gewesen, meinte er. Schließlich hätte es sich beim Verhalten seines Mandanten maximal um eine Ordnungswidrigkeit gehandelt – selbst wenn er gepinkelt hätte.

Richter Thomas Müller-Froelich ging am Ende des Prozesses nicht von einem Angriff auf die Beamten aus, sondern nur von einer Widerstandshandlung. Das ist bedeutend für die Strafe. Statt – wie von der Staatsanwaltschaft beantragt – sieben Monate Haft zu verhängen, beließ er es bei 3600 Euro Geldstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft und der Angeklagte könnten noch in die Berufung vor dem Landgericht gehen.

