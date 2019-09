26.09.2019

Duo singt über „Girl aus Augsburg“

Martin Schmid von der Presley Family und Stefan Leonhardsberger geben Konzert

Wenn der Frontmann der Presley Family, Martin Schmid alias Chris Martin, im Glitzeranzug seine Hüften kreisen lässt und mit laszivem Augenaufschlag „Always on my Mind“ ins Mikro haucht, fliegen ihm die Herzen der Mädels zu. Am 25. September wurde er 47 Jahre alt. Und ist mit seinen Fans doch etwas ruhiger geworden. Seit Jahren tourt er mit dem Österreicher Stefan Leonhardsberger und dem Programm „Da Billi Jean is ned mei Bua“ durch die Lande. Damit kommt das Duo am Freitag, 4. Oktober, 20 Uhr, in den Augustanasaal und „serviert“ erstmals ihr „Girl aus Augsburg“ mit der Melodie des Hits „The Girl from Ipanema“. Während in der Originalversion ein Mann hadert, dass die schönen Frauen ihn nicht sehen, geht es beim „Girl aus Augsburg“ deftiger zu. Zwar hat den Song der Autor Paul Klambauer geschrieben, doch Martin Schmid beherrscht den passenden Dialekt. Da ist vom „Säckel“ die Rede, von der „Batschlach“ und dem „Glotza“, der alles „grad vergessa“ könne. Und während Leonhardsberger des sehnsüchtig balzenden Fremden gibt, ist Martin Schmid für den Part der Frau zuständig. „Dieser Refrain macht großen Spaß“, so der Fuggerstädter Musiker, der am Richard-Strauss-Konservatorium in München Kontrabass studierte und nach wie vor in Augsburg lebt.

Denn das Touren mit Stefan Leonhardsberger ist nur ein Teil in seinem Leben. Mit dem Trio Cortina macht er Biergärten unsicher, er frönt dem Schlager und mit Mojo Six dem Jazz.

Spätestens an Weihnachten gibt er wieder für drei Abende den lasziven Lover mit dem heißen Hüftschwung bei der beliebten Vegas-Show mit der Presley Family im Spectrum. (lim)

