Durch Corona stockt die Kandidatenkür Augsburger Parteien

Plus CSU und SPD wollten ihre Augsburger Bundestagskandidaten im Herbst nominieren. Dann kam die Corona-Pandemie dazwischen. Nun drängt die Zeit allmählich.

Von Stefan Krog

CSU und SPD, die ihre Direktkandidaten für die Bundestagswahl bisher noch nicht nominiert haben, kommen gut sieben Monate vor der Bundestagswahl allmählich in Zeitnot: In den kommenden Wochen wollen sie die Weichen für die Kandidatenaufstellung stellen. Es zeichnet sich ab, dass die jeweiligen bisherigen Abgeordneten Volker Ullrich (CSU) und Ulrike Bahr (SPD) wieder als Direktkandidaten bestimmt werden. Ursprünglich waren die Versammlungen für Herbst bzw. Januar geplant, mussten corona-bedingt aber verschoben werden.

Volker Ullrich hat als Abgeordneter das Augsburger Direktmandat im Bundestag. Er soll Anfang April nominiert werden.





Die CSU hat noch Vorarbeiten zu erledigen. So wie es jetzt aussieht, sollen im Februar die einzelnen Ortsverbände ihre Jahreshauptversammlungen abhalten und die Delegierten wählen, die dann über den Direktkandidaten abstimmen. "Diese Versammlungen finden ausschließlich in großen Räumlichkeiten unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften statt", so Abgeordneter und Parteichef Ullrich. Im Januar habe man, auch wenn es von Gesetz wegen möglich gewesen wäre, alle Veranstaltungen gestrichen. Ende März, Anfang April soll dann der Direktkandidat aufgestellt werden. Der Bundestag, so Ullrich, stelle gerade auch die Weichen dafür, dass bei einer verschärften Infektionslage die parteiinterne Aufstellung auch per Briefwahl erfolgen kann. Da die CSU ihre landesweite Wahlliste erst im Juni verabschieden wird, stehe man nicht unter Zeitdruck.

Schwaben-SPD wird demnächst über Kandidatur entscheiden

Die bayerische SPD hingegen will ihre Liste nach aktuellem Stand bereits Mitte März festklopfen. Das bringt einen "strafferen Zeitplan" mit sich, so Parteichefin und Abgeordnete Ulrike Bahr. Voraussichtlich am Samstag, 6. Februar, will die SPD im Wahlkreis Augsburg/Königsbrunn ihren Kandidaten küren. Wenn die SPD für alle sechs schwäbischen Wahlkreise die Kandidaten aufgestellt hat, will die Schwaben-SPD am 20. Februar dann ihre Reihungswünsche für die Landesliste festlegen.

Die Wähler können bei der Bundestagswahl eine Stimme an einen Direktkandidaten vergeben. Er zieht als Abgeordneter in den Bundestag ein. Aktuell hat Ullrich das Direktmandat in Augsburg. Mit der Zweitstimme suchen sich die Wähler eine Partei aus. Ob noch weitere Augsburger Abgeordnete in den Bundestag einziehen, hängt davon ab, wie viele Abgeordnete die Partei gemäß ihres Stimmergebnisses stellen darf und ob Augsburger Kandidaten oben auf der Liste stehen. Es ist davon auszugehen, dass Bahr und auch die Grüne Abgeordnete Claudia Roth von ihren Parteien obere Plätze bekommen, damit Augsburg vertreten ist. Roth ist dem Vernehmen nach als bayerische Spitzenkandidatin gesetzt.

Claudia Roth will wieder für die Augsburger Grünen in den Bundestag.

Von den bestehenden Augsburger Bundestagsabgeordneten ist bisher nur Roth als Direktkandidatin nominiert. Die Partei trat dazu im Oktober zusammen, bevor die Inzidenzwerte nach oben schossen. Anders als CSU und SPD haben die Grünen in Augsburg keine durchgehenden Stadtteil-Ortsverbände oder -vereine, sodass weniger zeitlicher Vorlauf nötig war.

