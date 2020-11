vor 17 Min.

Durch den Lockdown light drängen sich in Augsburgs Trams die Schüler nicht mehr

Plus Durch den Umstieg auf den tageweisen Heimunterricht sind in der Spitzenzeit zwischen 7.30 und 8 Uhr weniger Schüler in Augsburgs Straßenbahnen unterwegs.

Von Stefan Krog

Der seit Montag geltende Wechsel zwischen Heim- und Präsenzunterricht an Realschulen und Gymnasien sorgt in Augsburg für weniger volle Straßenbahnen in der Morgenspitze zwischen 7.30 und 8 Uhr. Auf der Linie 2 zwischen Königsplatz und Frauentorstraße etwa, wo St. Stephan und Maria Ward liegen, waren die Trams am Dienstagmorgen bis auf wenige Ausnahmen deutlich leerer als noch vor den Herbstferien.

Die Straßenbahnlinie 2 in Augsburg zu Beginn des Schuljahres im September. Abstand halten ist bei diesem dichten Gedränge unmöglich. Bild: Annette Zoepf (Archivfoto)

Mindestabstand war in Augsburgs Trams kaum einzuhalten

Auch die Stadtwerke bestätigten, dass sich die Fahrgastströme entzerrt haben, nachdem aktuell weniger Schüler am Morgen unterwegs sind. Die teils gesteckt vollen Straßenbahnen, in denen ein Einhalten des Mindestabstands unmöglich war, hatten nach dem Ende der Sommerferien Mitte September für Kritik gesorgt.

Die Stadtwerke halten ihr morgendliches Taktangebot mit teilweisem Drei-Minuten-Takt auf besonders gefragten Streckenabschnitten trotz der seit Montag geltenden Klassenteilung aufrecht, um für Entzerrung zu sorgen. Auf den Linien 2 und 3 (Richtung Univiertel) fahren Straßenbahnen teils im Drei-Minuten-Takt, auf der Linie 4 sind zusätzliche Busse im Einsatz.

Der Königsplatz am Dienstagmorgen war im Vergleich zu anderen Tagen relativ leer. Bild: Stefan Krog

Allerdings gibt es auch aktuell wie schon vor den Ferien das Phänomen, dass sich Fahrgäste in einzelnen Straßenbahnen drängten, die drei Minuten später folgende Straßenbahn dafür fast leer war. In der letzten Woche vor den Herbstferien hatten die Stadtwerke versucht, mit Ordnern an den Haltestellen für eine gleichmäßigere Belegung der Fahrzeuge zu sorgen, wenngleich mit überschaubarem Erfolg. Die Stadtwerke kündigten am Dienstag an, das Fahrgastaufkommen weiterhin zu beobachten und das Taktangebot danach auszurichten.

