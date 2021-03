Durch neue Regeln für AstraZeneca fallen im Impfzentrum 1000 Termine aus

Plus Weil AstraZeneca nur noch an Personen ab 60 vergeben werden soll, fallen in den kommenden Tagen rund 1000 Impftermine in Augsburg aus. Wie das Impfzentrum reagiert.

Die Änderung für Impfungen mit dem Serum des Herstellers AstraZeneca stellen auch das Augsburger Impfzentrum wieder vor neue Herausforderungen: Knapp 1000 Impftermine waren für die nächsten Tage für den Impfstoff ausgeschrieben. Nun muss umgebucht werden, sagt Dominicus Sießmeir von Bäuerle-Ambulanz, die das Impfzentrum im Auftrag der Stadt betreibt. Einfach auf Biontech umstellen könne man bei den betroffenen Personen nicht. Von diesem Hersteller stehe nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Dienstagabend beschlossen, den Impfstoff von AstraZeneca nur noch an Menschen ab 60 Jahren zu verabreichen. Geht man nach der Priorisierungsliste, die der Bund für Corona-Impfungen ausgegeben hat, kämen Bürger unter 60 zwar erst an die Reihe, wenn alle Personen aus den Gruppen der Priorität 1 bis 3 immunisiert sind. Doch es gibt eben auch Menschen unter 60, die aufgrund von Vorerkrankungen oder ihres Berufs in eine der ersten drei Kategorien fallen und deshalb aktuell mit dem Impfen dran sind.

Das Team des Impfzentrums bucht dieser Tage aber nicht nur Bürger um, die nicht mehr mit AstraZeneca geimpft werden können. Um Lücken im Terminplan zu schließen, erhielten teilweise auch Personen, die einen anderen Impfstoff erhalten, neue Termine, heißt es aus dem Gesundheitsreferat.

Knapp 50.000 Impfdosen wurden in Augsburg verabreicht

Laut den Zahlen der Stadt wurden in Augsburg bislang (Stand Sonntag, 28. März) knapp 50.000 Impfdosen in Augsburg verabreicht. Die meisten Impfungen, über 33.800, wurden im Impfzentrum durchgeführt, weitere knapp 11.500 Impfungen verabreichten die mobilen Teams, die vor allem bettlägerige und immobile Personen in ihren Wohnungen immunisierten. Gut 4200 Impfungen gab es in Krankenhäusern, wo in einem ersten Schritt vor allem das medizinische Personal gegen Corona geimpft wurde.

Um auch über Ostern keinen Stillstand zu haben, weitet das Augsburger Impfzentrum ab April seine Öffnungszeiten aus. Laut Sießmeir wird dann im Zweischicht-Betrieb geimpft, geöffnet ist Montag bis Sonntag jeweils von 8 bis 20 Uhr. Dies gilt laut Gesundheitsreferat auch an den Osterfeiertagen. Wer vom Bayerischen Impfportal also die Nachricht bekommt, dass er einen Termin ausmachen kann, könne diesen auch auf die Feiertage legen.

Augsburger Impfzentrum könnte 1500 Menschen täglich impfen

Vorausgesetzt, es wäre genug Impfstoff vorhanden, könnten im Augsburger Impfzentrum derzeit 1500 Immunisierungen täglich stattfinden, im Lauf des April sollen die Kapazitäten verdoppelt werden. Zuletzt lag die durchschnittliche Zahl der Impfungen an der Bürgermeister-Ulrich-Straße zwischen 700 und 900 täglich.

