vor 29 Min.

Durchsuchungen in und um Augsburg: Kripo stößt auch auf NS-Devotionalien

Am Dienstag schlug die Kriminalpolizei in Augsburg und im Landkreis zu. Bei Durchsuchungen erwischte sie sechs Tatverdächtige. Ihnen wird nicht nur Volksverhetzung vorgeworfen.

Die Kriminalpolizei hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden vier Durchsuchungen in der Stadt und zwei im Landkreis Augsburg durchgeführt. Dabei trafen die Einsatzkräfte sechs Tatverdächtige an. Den Männern wird laut Polizei Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen. Vier Tatverdächtige sind zwischen 27 und 65 Jahre alt. Sie sollen innerhalb einer Whatsapp-Gruppe strafrechtlich relevante Inhalte verschickt haben.

Kripo durchsucht in Stadt und Kreis Augsburg mehrere Objekte

Ein weiterer 24-Jähriger wird verdächtigt, innerhalb einer Studentengruppe, die aus über 100 Menschen besteht, strafrelevante Inhalte gepostet zu haben. Bei einem 35 Jahre alten Mann wurde im Zusammenhang mit dem Verdacht des Handelns mit strafrechtlich relevanten, indizierten Tonträgern durchsucht. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich um Rechtsrock.

Die Einsatzkräfte stellten Mobiltelefone, mehr als 2000 Musikdatenträger mit Rechtsrock sowie zahlreiche NS-Devotionalien sicher. Darunter sollen sich entsprechende Fahnen, Armbinden und Banner sowie Munitionsbestandteile befinden. Die sichergestellten Gegenstände haben laut Polizei Bezug zum Dritten Reich. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwaben-Nord führt die Ermittlungen fort. (ina)

Lesen Sie auch:

Themen folgen