13:34 Uhr

E-Scooter-Fahrer fährt ohne Versicherung, aber auf Drogen

Ein E-Scooter-Fahrer, der in Augsburg unterwegs war, ist einer Polizeistreife aufgefallen. Was die Beamten bei der Kontrolle entdeckten.

Der 39-Jährige war auf seinem E-Scooter am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Gögginger Straße unterwegs. Nachdem an dem Fahrzeug kein Versicherungsnachweis angebracht war, kontrollierten die Einsatzkräfte den Mann. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand und der E-Scooter nicht pflichtversichert war. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (ina)

