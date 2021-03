E-Scooter haben sich in Augsburg etabliert

Als die ersten Elektroflitzer im Stadtgebiet auftauchten, herrschte erst mal Durcheinander. Mittlerweile haben die Anbieter diese Probleme besser im Griff.

Als vor gut zwei Jahren die ersten E-Roller in Augsburg auftauchten, spaltete sich die Stadtgesellschaft schnell in zwei Lager. Da gab es diejenigen, die von der neuen Technik fasziniert waren und bald begeistert mit den elektrischen Flitzern durch die Stadt fuhren. Und es gab diejenigen, die in den kleinen Fahrzeugen vor allem ein Ärgernis sahen und Chaos, Unfälle und eine verschandelte Innenstadt prophezeiten.

Zugegeben, in den Anfangszeiten verursachten die E-Scooter ein rechtes Durcheinander. Die Nutzer ließen ihre Gefährte kreuz und quer stehen, was nicht nur hässlich aussah, sondern zu Gefahren führte. Gerade für sehbehinderte und ältere Menschen waren die Stolperfallen ein echtes Ärgernis. Und als "Dekoration" vor den Augsburger Wahrzeichen eigneten sich die Scooter auch nicht besonders. Auf den Gehsteigen kam es zu unliebsamen Begegnungen, wenn ein E-Rollerfahrer mit immerhin knapp 20 Stundenkilometern zwischen Fußgängern Slalom fuhr. Auch wenn es dabei in Augsburg kaum zu Unfällen kam, erhöhten solche Rowdies die Akzeptanz für die Elektrogefährte nicht.

E-Roller mussten sich in der Stadt erst einspielen

Wie jede neue Technik mussten sich auch die E-Roller erst einspielen. Die Anbieter lernten schnell, dass sie das Problem in den Griff bekommen mussten, wenn sie es sich nicht mit der Stadt verderben wollten. Wer sich heute einen Roller ausleiht, wird bei fast allen Anbietern darauf hingewiesen, wo und wie schnell er fahren darf und wo der Roller abgestellt werden kann. Manche Roller drosseln sogar in belebten Gebieten automatisch das Tempo. Stadt und Anbieter einigten sich auf Zonen, die rollerfrei bleiben müssen. Und vor allem verbesserten die Unternehmen ihren Service, und räumen in den meisten Fällen abends ihre Gefährte auf.

Mittlerweile hat sich die Aufregung ziemlich gelegt und die E-Scooter sind ein weiteres Mobilitätsangebot in der Stadt. Gerade in Corona-Zeiten sind viele Menschen froh, alleine und an der frischen Luft Wege zurücklegen zu können. Wie viele verschiedene Anbieter im Stadtgebiet aktiv sind, darf den Kunden wohl egal sein - denn die verbleibenden Unternehmen werden so viel Roller zur Verfügung stellen, wie sie Bedarf sehen.

Lesen Sie dazu den Artikel: Ein zweiter E-Scooter-Anbieter verlässt Augsburg wieder

Themen folgen