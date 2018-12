08:00 Uhr

Edeka schließt den Markt in der Donauwörther Straße

Als Grund für das Aus des Einkaufsmarktes wird der auslaufende Mietvertrag genannt. Welche Rolle spielen die Mitbewerber?

Von Andrea Baumann

Vor genau zehn Jahren hat der Edeka-Supermarkt auf 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche im neuerbauten Fachmarktzentrum an der Donauwörther Straße eröffnet. Mit 20000 Artikeln wolle man es „dem modernen, anspruchsvollen Verbraucher leicht machen, seinen Bedarf zu decken und Sonderwünsche zu erfüllen“, versprach das Unternehmen damals.

Mittlerweile ist das Einkaufsvergnügen getrübt: Die Bedientheke für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch ist bereits seit Längerem geschlossen. Die Regale sind nur zum Teil mit Waren bestückt. Ob sie nochmals gefüllt werden, ist fraglich. Am 12. Januar soll der Supermarkt endgültig schließen, sagt eine Mitarbeiterin.

Edeka will Nahversorgung ausbauen

Die Pressestelle von Edeka Südbayern bestätigt das Aus für die Filiale im Oberhauser Fachmarktzentrum. Als Grund wird das Auslaufen des Mietvertrags genannt. Die Frage, ob der Markt in puncto Umsatz hinter den Erwartungen geblieben sei, beantwortet Edeka nicht. Nur soviel: „Wir überprüfen unser gesamtes Verkaufsstellennetz regelmäßig auf Optimierungspotenzial.“ Edeka sei weiterhin – auch durch die Übernahme von Tengelmann – in Augsburg mit einer Vielzahl von Märkten vertreten, unter anderem in der Ulmer Straße 50. Die Mitarbeiter sollen in anderen Filialen unterkommen, heißt es. „Wir wollen die Nahversorgung in Augsburg weiter ausbauen.“

Mehrere Dienstleister auf einem Fleck

Um die war es in Oberhausen bis vor zehn Jahren schlecht bestellt. Als das Fachmarktzentrum auf einem ehemaligen Gewerbeareal an der Donauwörther Straße 2008 startete, brach für die Bürger eine neue Ära an: Auf 6000 Quadratmetern Verkaufsfläche fanden sie mehrere Dienstleister auf einem Fleck. Neben Edeka und dem Discounter Netto siedelten sich dort Filialen von Fressnapf und Drogeriemarkt Müller sowie ein Friseur, eine Apotheke und eine Reinigung an. In der Weiherstraße um die Ecke gibt es außerdem einen Aldi-Markt.

Konkurrenten in der Nähe

Die Konkurrenz ließ nicht lange auf sich warten. Im Jahr darauf eröffnete etwa eineinhalb Kilometer stadtauswärts ein Kaufland-Einkaufsmarkt. Und nur eine Straßenbahnhaltestelle von Edeka entfernt, am Verkehrsknotenpunkt Bärenwirt, entstand auf dem Areal der ehemaligen Coca-Cola-Produktionsstätte ein weiteres Handelszentrum. Dieses ging 2011 in Betrieb und bietet neben einem China-Restaurant, einem Schuh- und Modeladen auch einen Supermarkt des Mitbewerbers Rewe.

