Egon Krenz zeigt seine Sicht auf die Geschichte in einem Buch

Egon Renz, der letzte SED-Generalsekretär ist noch da. In seinem neuen Buch verteidigt er sich und das DDR-Regime.

Von Stefan Lange

Es gibt ein paar Ecken in Berlin, da ist die DDR auf eine eher unheimliche Art immer noch präsent. Der Friedrichstadt-Palast gehört dazu, und auch das Russische Haus. Das riesige Gebäude mit seinen Linoleumfußböden und den schweren, dunklen Holzvertäfelungen wirkt wie aus einer anderen Zeit. Für Egon Krenz ist der Ort damit der passende Rahmen, um sein neues Buch „Wir und die Russen“ vorzustellen.

Der letzte SED-Generalsekretär und vorletzte DDR-Staatsratschef Krenz ist einer der allerletzten DDR-Dinos. Hans Modrow, der letzte Ministerpräsident der DDR, gehört in diese Kategorie ehemaliger Regierungsverantwortlicher, die immer noch in der Öffentlichkeit aktiv sind. Darüber hinaus ist die Liste kurz.

Das Publikum ist Krenz noch immer zugetan

Krenz ist 82 Jahre alt, hält sich immer noch gerade. Er ist eine auffällige Erscheinung, wie er da an diesem Abend von hinten in den großen Saal des Russischen Hauses tritt. Schwarzer Anzug, roter Kopf – wegen der Aufregung oder wegen der Anstrengung der letzten Treppen, ist schwer zu sagen –, arbeitet sich Krenz zur Bühne vor. Die Verehrung im Publikum ist groß. Frauen und Männer in bunten Blusen und karierten Hemden erheben sich von ihren Plätzen, viele Fotoapparate und einige wenige Handys werden gezückt.

Applaus kommt auf, Krenz schüttelt viele Hände. Zugereisten Wessis fällt es schwer, den Gesichtern einen Namen zu geben. Krenz wird später „Weggefährten aus den Oktobertagen 1989“ begrüßen. Darunter Fritz Streletz – er spricht ihn tatsächlich mit „Generaloberst“ an, das ist der alte militärische Rang des später wegen Anstiftung zum Totschlag verurteilten DDR-Funktionärs. Krenz begrüßt auch Siegfried Lorenz, der unter anderem Politbüromitglied war. Angehörige der russischen Botschaft, die nicht weit entfernt „Unter den Linden“ in ihrem prächtigen Gebäude residieren, heißt er ebenfalls willkommen.

Das Medieninteresse ist recht groß, zahlreiche Fernsehkameras sind auf das Spektakel im Saal gerichtet, der mit ein paar hundert Gästen gefüllt ist.

Seine Bücher sind Verteidigungsschriften

Mehrere Bücher hat Krenz schon verfasst. Sie dienen nach Einschätzung kritischer Rezensenten vor allem dazu, die Biografie des Mannes reinzuwaschen, der 1993 wegen „Totschlags und Mitverantwortung für das Grenzregime der DDR“ angeklagt wurde. Krenz wehrte sich über mehrere Instanzen, wurde dann doch aber für einige Jahre ins Gefängnis gesteckt.

Sein neuestes Werk scheint ebenfalls der Verteidigung zu dienen. Krenz leitet zum Beispiel minutiös die Historie des Schießbefehls an der Mauer her. Er jongliert mit Aktenzeichen und kommt zu dem Schluss, dass alles überhaupt nicht so schlimm war, wie es im bösen Westen dargestellt wurde. Und immer noch dargestellt wird: Krenz bedauert, „dass den Volkspolizisten heute nicht der nötige Respekt entgegengebracht wird.“

Eindringlich beschwört der Autor das Bild einer glorreichen Sowjetunion. Er sei in den ersten Maitagen 1945 mit acht Jahren zum Freund der Russen geworden, erinnert er sich. Das Wort Russe stehe für ihn gleichbedeutend mit dem Wort Freund, er wisse, nicht wenige DDR-Bürger hätten so empfunden, und er wisse, dass heute viele Deutsche die offizielle Sanktionspolitik der Bundesregierung gegen Russland ablehnen. Krenz trägt all das pastoral in einem ewig langen Bandwurmsatz vor. Er schaut beim Lesen kaum auf, Regungen sind nicht zu beobachten. Es wird nicht klar, ob sich hier ein Schuldiger eine Verteidigungsrede gebastelt hat. Oder ob hier ein Reuiger mit Einblicken in seine Sozialisation um Verständnis bittet für Entscheidungen, für die ihn viele ehemalige DDR-Bürger heute noch hassen.

Die meisten Zuschauer, einige sind zur besten Tagesschau-Zeit schon eingeschlafen, kleben an den feuchten Lippen des Autors, der bei der Aufarbeitung der Geschehnisse munter hin und her springt. Krenz stellt Geschichte nicht nach, er macht sie sich, wie sie ihm gefällt. „Russland hat den Deutschen die Einheit geschenkt. Dass sie dafür als Dank Sanktionen bekommen, das halte ich für sehr unmoralisch“, wirft er Ereignisse durcheinander, zwischen denen Jahrzehnte liegen.

Krenz bezichtigt Horst Köhler der Lüge

Der Autor bezichtigt Alt-Bundespräsident Horst Köhler gar, im Zusammenhang mit der friedlichen Revolution und den Vorgängen am 9. Oktober 1989 in Leipzig gelogen zu haben. Köhler hatte in einer Festrede 20 Jahre später von Leichensäcken und Blutkonserven gesprochen. Alles Quatsch, sagt Krenz, der sich auch der Bundeskanzlerin zuwendet. Angela Merkel habe erklärt, Russland habe die Nachkriegsgrenzen verletzt. „Wie kann eine so kluge Frau zu einer so falschen Einschätzung kommen“, wundert sich Krenz.

Falsch sei auch die Darstellung des Mauerfalls, sagt Krenz. Kein DDR-Bürger habe in den ersten Tagen Stücke aus der Mauer gemeißelt. Das seien alles Wessis gewesen. Auf die Mauer in den Köpfen kommt er auch zu sprechen. Die gebe es – aber nur „bei den Bürgern der BRD“, analysiert Krenz. Er merkt dabei gar nicht, dass er mit seiner einseitigen Darstellung der Geschichte die Mauer immer höher zieht.

