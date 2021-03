vor 17 Min.

Ehemaliger Schulleiter des Maria-Theresia-Gymnasiums ist gestorben

Josef Reißer leitete das Maria-Theresia-Gymnasium in Augsburg zehn Jahre. Zuvor unterrichtet er viele Jahre am Jakob-Fugger-Gymnasium.

Von Miriam Zissler

Josef Reißer war ein leidenschaftlicher Lehrer, der bei seinen Schülern sehr beliebt war. Der gebürtige Gögginger leitete das Augsburger Maria-Theresia-Gymnasium (MTG) von 1995 bis zu seinem Ruhestand 2005. Am 18. Februar verstarb er im Alter von 81 Jahren. "Er leitete das MTG mit viel Geschick, Elan und Einfühlungsvermögen", sagt Jürgen Denzel, der heute Schulleiter an dem städtischen Gymnasium ist.

Josef Reißer ist tot: Augsburger Maria-Theresia-Gymnasium trauert

Josef Reißer wuchs in Augsburg auf und legte sein Abitur am Holbein-Gymnasium ab. Anschließend studierte er Neuphilologie an den Universitäten München und Erlangen. Ab dem Schuljahr 1967/1968 unterrichtete er am Augsburger Jakob-Fugger-Gymnasium, zuletzt auch als Stellvertreter des Schulleiters. Am "Fugger" wurde der Oberstudiendirektor als kompetenter Mann geschätzt, der ohne viel Aufhebens davon oder von sich zu machen, immer für jeden da war, sei es Lehrer oder Schüler, heißt es im Jahrbuch als er 1995 ans MTG wechselte.

Dort habe er insbesondere den Ausbau der Fremdsprachen gefördert, so Denzel: „Die Schulgemeinschaft des Maria-Theresia-Gymnasiums trauert um einen herausragenden Schulleiter, dem unser Gymnasium viel verdankt.“

Am MTG engagierte er sich auch nach seiner Ruhestandsversetzung für Schüler und Schule. "Er leitete den Förderverein und war bis zu seinem Tod sehr am Schulleben interessiert", sagt Denzel. Daneben verfolgte er das aktuelle Geschehen in Fußball und Politik und führte in Stadtbergen bis zu seinem plötzlichen Tod ein sehr zufriedenes Leben, berichtet sein Sohn Dr. Wolfgang Reißer. Josef Reißer wurde im kleinen Kreis beigesetzt. Er hinterlässt seine Frau Maria und seine Söhne Wolfgang und Michael.

Lesen Sie auch:

Themen folgen