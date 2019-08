vor 22 Min.

Eigenes Essen mit anderen teilen

Fair-Teiler in Hochzoll

Seit einigen Jahren schon gibt es die Initiative Foodsharing in Augsburg, die sich gegen Lebensmittelverschwendung wendet. An bislang vier Standorten können Augsburger übrig gebliebenes Essen und Nahrungsmittel abgeben. Im Gegenzug können auch alle Menschen dort Essen mitnehmen. Nun erhält Hochzoll den fünften sogenannten „Fair-Teiler“.

Ab sofort können im Kinder- und Jugendhaus Lehmbau in der Mittenwalder Straße 31 Lebensmittel geteilt werden. Dafür stehen ein Kühlschrank sowie ein Korb für Brot und Backwaren zur Verfügung. Dorthin kann jeder seine Lebensmittel bringen, die er selbst nicht mehr benötigt. Jeder kann sich daran bedienen. Voraussetzungen wie etwa ein Nachweis der Bedürftigkeit müssen dafür nicht erfüllt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Fair-Teiler steht im Eingangsbereich des Lehmbaus. Geöffnet ist das Jugendhaus in den Ferien montags bis freitags von 12 bis 17 Uhr. Ab dem 10. September gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten von Montag bis Freitag zwischen 10 und 19 Uhr. Weitere öffentliche Kühlschränke stehen übrigens im Grandhotel Cosmopolis, im Sozialkaufhaus Contact, im City-Café sowie an der Universität zur Verfügung. In Augsburg gibt es seit 2015 eine regionale Foodsharing-Gruppe mit derzeit rund 150 Aktiven. (AZ)

