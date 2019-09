vor 37 Min.

Ein Anwohner kann dem Klavierspiel wenig abgewinnen

Alexander Mayr wohnt am Holbeinplatz und beschwert sich. Der Veranstalter reagiert darauf

Von Julian Wellinger

Der Holbeinplatz in der Altstadt ist ein Idyll, eine Oase der Ruhe zwischen Rathausplatz und City-Galerie. Für Anwohner Alexander Mayr ist es momentan aber kein idyllischer Ort. Ihn stört vor allem eins: das Klavier.

Das Straßenklavier an dem kleinen Platz ist Teil der Kunstaktion „Play me, I’m yours“, die noch bis zum 29. September geht. Ziel des Projekts ist es laut Veranstalter Augsburg Marketing, den öffentlichen Raum positiv zu beleben. Alexander Mayr, der schon seit über 15 Jahren am Holbeinplatz wohnt, verbringt die meiste Zeit des Tages zu Hause. Er beklagt die nervliche Anspannung, die das stundenlange Klavierspiel mit sich bringe. „Das ist kein monotoner Ton, den man ausblenden kann. Musik verändert sich. Es gibt hohe und tiefe Töne. Die hämmern sich einem irgendwann ins Unterbewusstsein. Das grenzt an Psycho-Terror.“

Zudem ärgert ihn, dass die Regeln nicht eingehalten werden. Die für das Instrument am Holbeinplatz verantwortlichen Klavierpaten würden ihre Aufgaben nicht ernst nehmen, behauptet Mayr. Ihre Aufgabe ist es, das Klavier bei Regen zuzudecken und außerhalb der Öffnungszeiten zuzusperren. Dennoch sei es laut Mayr immer wieder dazu gekommen, dass die Öffnungszeiten nicht eingehalten worden sind. Laut dem Anwohner soll es einen Vorfall gegeben haben, bei dem betrunkene Klavierspieler die Nachtruhe gestört haben. Schließlich habe die Polizei kommen müssen.

Mayr sieht sich im Recht, denn nicht nur er, sondern viele Anwohner aus seiner Nachbarschaft seien bereits genervt von der Klavieraktion. Dennoch hätten sich bisher nur zwei Menschen beschwert, berichtet ein Vertreter von Augsburg Marketing. Daneben hätte es laut dem Veranstalter nur positives Feedback gegeben.

Mayr betont, dass weder er noch seine Nachbarn Musik ablehnen würden. Er könne auch Musik im Vorbeigehen genießen. „Doch wenn das 25. Mal Beethovens ,Für Elise‘ gespielt wird, ist mir das zu viel“, sagt er. Daneben sei die Qualität des Klavierspiels zu „etwa 60 Prozent miserabel“. Dies sei eine zusätzliche Belastung.

Bereits in den Jahren zuvor habe er sich beschwert, berichtet Mayr. Insgesamt glaubt er, dass der Holbeinplatz sowieso ungeeignet für derartige Aktionen sei. „Es handelt sich mehrheitlich um ein Wohngebiet. Hier gibt es keine Büros, in denen man nur beschränkt Zeit verbringt.“

Das Augsburg Marketing hat bereits reagiert. Sie nehmen jede Beschwerde ernst. Die Spielzeiten wurden am Holbeinplatz deshalb angepasst. Montags bis freitags darf dort nun von 10 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 20 Uhr gespielt werden. Zudem weisen sie in einem Aushang darauf hin, dass Eltern darauf achten sollen, dass nur geübte Kinder spielen sollen.

