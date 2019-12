vor 5 Min.

Ein Buch für Kinder krebskranker Eltern

Die „Stiftung Herz zeigen“ hat das Buch „Lina und die Monster“ herausgebracht. Es soll Familien im Umgang mit einer Krebserkrankung helfen. Zwei Expertinnen erklären, warum offene Gespräche so wichtig sind

Von Ina Marks

Linas Vater ist an Krebs erkrankt. Er hat einen Tumor im Kopf. Das kleine Mädchen stellt ihn sich als ein schwarzes Monster vor. Es sitzt im Kopf und wird immer größer. Lina hilft dieses Bild. Vor allem hilft ihr, dass die Eltern offen mit der Krankheit umgehen. Lina ist die Protagonistin in „Lina und die Monster“. Das Buch hat die „Stiftung Herz zeigen“ herausgegeben. Es ist ein Buch für Kinder krebskranker Eltern.

Eine Krebsdiagnose ist nicht nur für die erkrankte Mutter oder den erkrankten Vater furchtbar. Auch Kinder leiden darunter. Denn oft verändert eine Diagnose auf einen Schlag das familiäre Leben. „Fast jeder hat mal so einen Fall in der Familie“, merkt Unternehmer Christian Dierig an. Er ist Vorsitzender des Stiftungskuratoriums. Mit dem Buch wolle man einen Beitrag leisten, damit Kinder in ähnlichen Situationen wie Lina ihre traumatischen Erlebnisse besser bewältigen können. Seit zwei Jahren fördert die „Stiftung Herz zeigen“ das Projekt KiYo, eine AWO-Beratungsstelle für krebskranke Eltern und deren Kinder an der Uniklinik Augsburg. KiYo steht im Übrigen für „Kids und Youngsters krebskranker Eltern“. Im Rahmen dieses Projektes entstand die Idee für das Kinderbuch. Es erzählt die Geschichte der kleinen Lina, deren Vater an Krebs erkrankt ist.

Die Gedanken und Gefühle des Mädchens stehen dabei im Mittelpunkt. Das Kind nimmt wahr, dass in der Familie plötzlich etwas nicht mehr stimmt. Die Eltern sind häufig gereizt, der Vater oft müde, außerdem spielt er nicht mehr so viel mit seiner Tochter wie früher. Aber warum? Lina sucht die Schuld bei sich – bis die Eltern mit der Wahrheit herausrücken. In dem Buch „Lina und die Monster“ werden Szenen geschildert, wie sie im wahren Leben bei solchen Schicksalsschlägen vorkommen können, wissen Jana Bischof und Sonja Richter aus Erfahrung. „Vor allem bei kleinen Kindern können Schuldgefühle entstehen. Denn sie haben ein nahezu magisches Bewusstsein und bekommen mehr mit, als wir Erwachsenen denken.“ Die beiden Frauen sind nicht nur Sozialpädagoginnen, sondern auch Familientherapeutinnen und Psychoonkologinnen. Sie betreiben die KiYo-Beratungsstelle an der Uniklinik und begleiten in Gesprächen krebskranke Eltern und deren Kinder.

Immer wieder beobachten Bischof und Richter, dass nach einer Krebsdiagnose Sprachlosigkeit und Hilflosigkeit eintreten. Das Buch soll sowohl für Eltern als auch für die Kinder ein Hilfsmittel sein. Dazu haben sie ihre Erfahrungen an Autorin Laura Räuber weitergegeben. Sie hat daraus eine kluge und anrührende Geschichte verfasst.

In den Beratungen selbst ist das Ziel der Expertinnen, einer Familie beizubringen, gemeinsam über eine Krebserkrankung zu sprechen. Meist stellten sich Eltern grundsätzlich die Frage, ob sie ihren Kindern überhaupt die Wahrheit sagen sollen, berichten Bischof und Richter. Die Sozialpädagoginnen regen dazu an. „Es hat auf alle Fälle mehr Vor- als Nachteile für Eltern und Kinder.“ Einmischen wollen sie sich jedoch nicht. Man belasse Eltern in ihrer elterlichen Kompetenz. „Wir hatten erst eine alleinerziehende Mutter bei uns, die sich dagegen entschied, ihrem Kind von ihrer Krankheit zu erzählen.“ Das würde dann auch nicht bewertet. Sie berichten auch von Eltern, die mit drei Kindern die Beratung aufsuchten.

Das offene Gespräch über die Krebserkrankung habe der Familie viel Entspannung gebracht. „Endlich weiß ich, was los ist. Ich dachte schon, ich gehöre nicht mehr zur Familie“, habe das jüngste Kind gesagt. Die Kinder stellten Fragen. Sie wollten etwa wissen, ob die Erkrankung sie auch treffen könne. „Die Erleichterung, nachdem etwas ausgesprochen wurde, ist immer spürbar“, meint Jana Bischof. Für die Frauen von KiYo sei das manchmal der schönste Moment. „Wir sind überzeugt, dass es gesund ist, sich von dieser Last zu befreien.“

„Lina und die Monster“ ist erhältlich in der Buchhandlung Rieger + Kranzfelder, Maximilianstraße 36, Augsburg oder online und kostet 13,95 Euro. Die Beratungsstelle KiYo an der Uniklinik ist erreichbar unter 0821-65058960 oder kiyo@awo-augsburg.de.

