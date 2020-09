15:50 Uhr

Ein Fahrradfahrer kracht gegen ein Auto und flüchtet danach

Ein Fahrradfahrer kollidiert mit einem Auto, beschädigt es und fährt weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Fahrradfahrer hat am Sonntagnachmittag ein anderes Auto angefahren und ist danach geflüchtet. Nach Auskunft der Polizei wollte ein Autofahrer gegen 15.30 Uhr auf der Neusässer Straße in Kriegshaber eine Grundstücksausfahrt verlassen und wartete, um einen Fahrradfahrer vorbeifahren zu lassen. Der Fahrradfahrer fuhr gegen die rechte Fahrzeugseite des stehenden Auto, entschuldigte sich kurz für den Zusammenstoß und fuhr weiter. Am Auto entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Der flüchtige Fahrradfahrer ist der Beschreibung zufolge männlich, 18-19 Jahre alt, hat kurzes blondes Haar und fuhr ein gelbes Fahrrad.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (jaka)

