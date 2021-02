vor 18 Min.

Ein Füllfederhalter löste die Faszination für Büttenpapier aus

Der gelernte Papiertechniker Klaus Wengenmayr aus Augsburg schöpft heute edelste Papiere von Hand. Unter anderem beliefert er den Vatikan mit der edlen Ware.

Von Silvia Kämpf

Als "Frevel", zumindest aber "groben Stilbruch", empfindet es Klaus Wengenmayr, mit exklusivem Schreibgerät auf herkömmlichem Papier zu schreiben. Als er nach erfolgreicher Ausbildung 1974 einen 250 Mark teuren Kolben-Füllfederhalter geschenkt bekam, brachte er es nicht über sich, ihn an einem zwei Pfennig-Produkt abzunutzen. Büttenpapier, mitunter sogar mit 24karätigem Gold in der Faser, wird seiner Vorliebe schon eher gerecht. Und er verfeinerte seine Handwerkskunst um etliche Rezepturen. Heute sei er bundesweit sogar der einzige, der Papiere mit "erhabenem Wasserzeichen" schöpfen könne. Dafür braucht er eigener Auskunft nach Phosphor-Bronze, Kupfer, speziellen Löt-Zinn und eine ebenso spezielle Säure. Seine Geheimwaffe aber ist ein Phosphor-Bronze-Sieb, während Kollegen die Pulpe in der Regel durch Kunststoff sieben.

Themen folgen