Ein Jugendlicher soll den 19-Jährigen in Oberhausen niedergestochen haben

In der Eschenhofstraße in Oberhausen wurde am Freitag ein 19-Jähriger niedergestochen. Nun wurde ein 15-jähriger mutmaßlicher Täter festgenommen.

Nach dem Angriff auf einen 19-Jährigen in Oberhausen hat die Polizei am Mittwoch einen 15-Jährigen festgenommen. Ursache für die Tat soll ein Diebstahl gewesen sein.

Von Stefan Krog

Nach dem Messerangriff vom Freitag in der Eschenhofstraße in Oberhausen, bei dem ein 19-Jähriger schwer verletzt wurde, hat die Polizei am Mittwochmorgen einen 15-Jährigen festgenommen. Er sitzt inzwischen wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag in Untersuchungshaft.

Nachdem ein Mann in der Eschenhofstraße in Oberhausen schwer verletzt zusammen gebrochen war, suchte die Polizei nach Zeugen. Bild: Klaus Rainer Krieger (Archiv)

Wie berichtet, hatte der 19-Jährige am Freitagabend mit Stichverletzungen im Oberkörper selbst die Polizei gerufen. Eine Notoperation in der Uniklinik rettete sein Leben. Zeugen berichteten von einem Begleiter des 19-Jährigen, der nach der Tat verschwunden war.

Nach der Vernehmung des Opfers und Hinweisen auf seinen Begleiter nahm die Polizei nun den 15-Jährigen fest. Laut Ermittlungen kam es bei dem Treffen der beiden jungen Männer zu einem Streit und einer Rangelei, in deren Verlauf der 15-Jährige dann zustach. Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte ein Diebstahl gewesen sein, bei dem der 19-Jährige der Geschädigte war. Weitere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

