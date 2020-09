17:00 Uhr

Ein Kämpfer fürs Ehrenamt in Augsburg: Günter Gsottberger stirbt mit 56 Jahren

Plus Der langjährige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen, Günter Gsottberger, ist gestorben. Er galt als Motor des Ehrenamts.

Von Eva Maria Knab

Günter Gsottberger, der langjährige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen, ist am Samstag im Alter von 56 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben, wie ein Sprecher der Arbeitsgemeinschaft mitteilt. Die Malteser, deren Geschäftsführer für Stadt und Landkreis Augsburg er bis 2018 war, sowie alle Haupt- und Ehrenamtlichen beider Einsatzorganisationen in der Region seien seiner Ehefrau und Familie in tiefer Trauer verbunden.

Tod von Günter Gsottberger: Motor des Ehrenamts in Augsburg

Gsottberger arbeitete von 1991 bis 2018 bei den Maltesern. Neben seiner Geschäftsführer-Tätigkeit engagierte er sich als Diözesanreferent für die Notfallversorgung und den Katastrophenschutz. Als überzeugter Netzwerker gründete er 2008 gemeinsam mit ASB, BRK, DLRG und Johannitern die Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen, deren Vorsitzender er bis 2018 war. In dieser Zeit erweiterte er das Bündnis etwa um das Technische Hilfswerk. Gsottberger galt als „Herz und Motor“ für die Anliegen des Ehrenamts. Diese vertrat er auch in bundesweiten Gremien des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Er entwickelte Konzepte zur Gewinnung von Ehrenamtlichen maßgeblich mit und setzte diese vor Ort um. Zudem war Gsottberger Mitbegründer des Kriseninterventionsdienstes bei den Maltesern und entwickelte etliche soziale Projekte, etwa „Tiere für Menschen“. Eine Rettungshundestaffel kam ebenso hinzu. Außerdem baute er Brücken zwischen Politik, Wirtschaft und Hilfsorganisationen, um die Zusammenarbeit für das Ehrenamt langfristig zu fördern. Aufgrund seiner schweren Krankheit musste er 2018 seine Ämter niederlegen.

Günter Gsottberger wurde mehrfach ausgezeichnet

Günter Gsottberger trägt die Verdienstmedaille „Für Augsburg“ und wurde mit dem Ehrenpreis „Auxilia Augustana“ der Hilfsorganisationen für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft wurde er für innovative Konzepte zum Ehrenamt durch den Bundesinnenminister prämiert, etwa beim Förderpreis „Helfende Hand“, dem Oscar des Ehrenamts. Außerdem entwickelte Gsottberger den Film „Rettet die Retter“ mit der Augsburger Puppenkiste, um Kindergarten-Kindern das Helfen nahe zu bringen. Sein erklärtes Ziel war, „Augsburg als Stadt des Ehrenamts“ zu etablieren. Die Beisetzung soll im Kreis der Familie und engen Freunden stattfinden.

