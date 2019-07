vor 41 Min.

Ein Kaliber von einem Pfarrer

In St. Anna nimmt Rektor Heinrich Götz seinen Abschied vom Diako und erhält viel Anerkennung. Wofür er besonders hervorgehoben wurde.

Von Alois Knoller

Der sei schon ein Kaliber, habe ein Firnhaberauer ihm über den früheren Pfarrer kürzlich gesagt. Oberbürgermeister Kurt Gribl machte sich den kernigen Spruch sofort zu eigen, als er am Samstag in St. Anna dem Rektor der Evangelischen Diakonissenanstalt Augsburg, Heinrich Götz, zum Abschied dankte.

Mit einer geradezu seismografischen Gabe habe er erkannt, dass Veränderungen notwendig sind und habe das Diako darauf rechtzeitig eingestellt – mit einem großen Plan. Das Ergebnis sei eine Stadtklinik, deren akutgeriatrische Station eine der modernsten in Deutschland sei. Götz habe das klosterähnlich abgeschlossene Areal als Oase für die Stadtgesellschaft geöffnet, so Gribl.

Alle haben den „lieben Heiner“ als einen inspirierenden Menschen mit Ausstrahlung erlebt. Freude und Überzeugung, Engagement und Leidenschaft seien ihm anzumerken, hieß es in den sieben Grußworten im Laufe des festlich-fröhlichen Dankgottesdienstes. „Wer mit Ihnen zusammentraf, fühlte sich angenommen und entdeckte wohl oft erst in der warmherzigen Atmosphäre Ihrer Förderung, welche Kräfte in ihm schlummerten“, sagte Prälat Bertram Meier, der katholische Diözesanadministrator.

Viele Projekte und trotzdem gute Zahlen

Karl-Heinz Bauer, der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Diakonissenanstalt, schrieb dem rührigen Rektor, der in zehn Jahren ein neues Krankenhaus samt Ärztehaus, Tiefgarage und Hotel erfolgreich realisiert hat und trotzdem immer positive Zahlen erzielte, die Härte eines Rieser Meteoriten, die Geduld eines Allgäuers und die Kompromissfähigkeit eines Augsburgers zu.

„Glaube und Liebesglut hat dich stark gemacht für mutige Entscheidungen“, würdigte ihn der Präsident des Diakonischen Werkes Bayern, Michael Bammessel. Er blickte dabei auf „die reichen Früchte deines Unternehmertums“ im Diako-Areal, aber auch auf Götz’ Bereitschaft, in einer kritischen Situation den Vorsitz im bayerischen Diakonischen Rat zu übernehmen. Im Namen von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml hob Regierungsvizepräsident Josef Gediga die vielfältige Modernisierung des Diako unter Rektor Götz hervor: der Neubau der Stadtklinik mit 135 Betten und jährlich rund 9000 Patienten, die Weiterentwicklung der Pflegeschule und der Fachakademie für Sozialpädagogik.

Bis ins ostafrikanische Tansania, wo die Augsburger Diakonissenanstalt in Moshi eine Schwesternschaft gegründet hat, hat Götz sich den Ruf eines hervorragenden Mannes erworben, „der aus tiefem Glauben handelt und Mitgefühl lebt“, so Bischof Fredrick Shoo. Umgekehrt bekannte Heinrich Götz in seiner Abschiedspredigt, er habe in Tansania drei Worte über die Kraft des Evangeliums gelernt: die Beziehung von Mensch zu Mensch, Dazwischen-Gehen, wo Ungerechtigkeit aufkommt, und Hoffnung schenken. Das Diako sei auch dadurch zur Oase mitten in der Stadt geworden, weil Schwestern und Mitarbeitende den Durst der Menschen nach Nächstenliebe wahrnahmen.

Als Nachfolger von Rektor Götz wird am 15. September Pfarrer Jens Colditz, 54, eingeführt. Er war bereits an St. Anna tätig und leitete das Augustana-Forum, zuletzt war er Beauftragter der Landeskirche für die Erwachsenenbildung.

