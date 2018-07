vor 20 Min.

Ein Leben bestimmt von Musik

Reinhold Lampart feiert 90. Geburtstag

Reinhold Lampart, der ehemalige Direktor der Albert-Greiner-Sing- und Musikschule (heute Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg), feierte am Montag seinen 90. Geburtstag. Gelobt wird er von seinen Schülern noch heute. „Er ist menschlich eine riesen Größe und musikalisch auch“, erklärt eine ehemalige Singschülerin. Auch vielen Profi- und Hobbymusikern ist er noch immer in bester Erinnerung. Unvergessen sind seine großen Aufführungen der Johannespassion von Bach, des Messias von Händel sowie des Bach’schen Weihnachtsoratoriums und anderer großer Werke.

Geboren wurde der ausgebildete Pianist am 23. Juli 1928 in Augsburg. Nach einem Musikhochschulstudium in München kam er bereits 1954 an die städtische Musikeinrichtung. Sein Vater Karl Lampart hatte diese Institution nach dem Krieg wieder aufgebaut. Vom damaligen Stadtrat wurde Reinhold Lampart 1964 zum Leiter der Augsburger Sing- und Musikschule gewählt. Besonders die Freude an der Musik und Menschlichkeit soll er seine Schüler gelehrt haben. Bis 1992 blieb Lampart dort im Amt, lehrte zudem an der Pädagogischen Hochschule und am Leopold-Mozart-Konservatorium.

Mittlerweile ist er im Ruhestand und lebt mit seiner Frau in Anhausen im Landkreis Augsburg. Doch mit der Musik hat Reinhold Lampart noch lange nicht abgeschlossen. „Die Musik spielt immer noch eine Hauptrolle in meinem Leben“, erzählt er. Vor allem die Kirchenmusik und die Kammermusik werden von ihm gepflegt. Außerdem ist er nach wie vor ein gefragter Musiker, der einspringt, wo er gebraucht wird. Wenn es ehemalige Schüler sind, gibt er dem einen oder anderen sogar noch Unterricht. Seinen runden Geburtstag feierte er im engsten familiären Kreis. (elbi)

Themen Folgen