Ein Losentscheid im Augsburger Stadtrat steht an

Weil Christian Moravcik von den Grünen zur SPD gewechselt ist, sind Ausschusssitze neu zu vergeben. Es gibt einen vergleichbaren Fall aus dem Jahr 2012.

Von Michael Hörmann

Besondere Spannung verspricht die kommende Sitzung des Augsburger Stadtrats. Sie findet am Donnerstag, 20. Dezember, statt. Es kommt zu einem Losentscheid um Ausschusssitze. Die Sechser-Ausschussgemeinschaft duelliert sich hier mit den sechs Grünen-Stadträten um einen jetzt neu zu vergebenenden Sitz in den vorberatenden Ausschüssen.

Der Grund für die ungewöhnliche Aktion ist in Reihen der Grünen-Stadtratsfraktion zu finden. Stadtrat Christian Moravcik hat die Grünen verlassen, er ist zur SPD gewechselt. Grüne und Ausschussgemeinschaft stellen nunmehr jeweils sechs Vertreter im Stadtrat. Aufgrund der eingetretenen Änderung des Stärkeverhältnisses ist der Losentscheid nötig. Bislang hatten die Grünen zwei Sitze in den Ausschüssen, die Ausschussgemeinschaft entsandte einen Vertreter in den Ausschuss. Der zweite Sitz der Grünen wird nun verlost. Einen vergleichbaren Fall hatte es in der zurückliegenden Periode im Stadtrat gegeben. Ende November 2012 gab es ebenfalls einen Losentscheid.

Die CSU ging damals gegen die Linkspartei ins Rennen. Zuvor hatte Tobias Schley die CSU verlassen, um als fraktionsloser Stadtrat weiterzumachen. Daher hatten sich die Mehrheitsverhältnisse geändert. Das Ergebnis der damaligen Verlosung: Die CSU behielt lediglich fünf Ausschüsse, in acht Ausschüssen zog die Linkspartei ein. Der Blick ins Archiv veranschaulicht, wie die Verlosung vor sechs Jahren abgelaufen ist. SPD-Stadträtin Margarete Heinrich war Glücksfee. Als Lostrommel diente eine Papiertonne mit Decke. Dass Heinrich am Donnerstag wieder als Glücksfee auftritt, ist ausgeschlossen. Sie führt mittlerweile die SPD-Fraktion, zu der Moravcik gewechselt ist. Oberbürgermeister Kurt Gribl wird ein Los-Komitee bilden, das aus drei Personen besteht.

Die Ausschüsse sind mit 13 Stadträten besetzt. Das jetzige Kräfteverhältnis: CSU (sechs Sitze), SPD (drei), Grüne (zwei), Pro Augsburg, Ausschussgemeinschaft (jeweils ein Sitz)

