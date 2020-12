vor 2 Min.

Ein Opfer schildert: So betrügen falsche Polizisten Menschen um tausende Euro

Plus Ein Physiker aus dem Raum Augsburg verliert durch Anrufe eines falschen Polizisten viel Geld. Wie ihm geht es jedes Jahr vielen Menschen. Die Spur führt diesmal in die Türkei.

Von Peter Richter

Der Mann im Zeugenstuhl redet schon eine Stunde, lässt kein Detail aus. Er hat eine Botschaft. Durch Anrufe eines falschen Polizisten hat er viel Geld verloren. „Ich will“, sagt er nach seinem Auftritt vor dem Landgericht im Gespräch mit unserer Redaktion, „dass die Leute gewarnt sind. Es kann wirklich jedem passieren.“ Es stimmt. Die Täter gehen äußerst raffiniert vor, bringen auch Akademiker, Lehrer, Ärzte dazu, sich völlig absurd zu verhalten.

Auch ihn, der trotz seiner 80 Jahre körperlich wie geistig fit wirkt. Kein Wunder, Henri Beham (Name geändert) hat ein bewegtes Leben hinter sich. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Physikers und späteren Nobelpreisträgers Rudolf Mößbauer führte es ihn in die USA, dann wieder nach Deutschland zurück. Bis vor wenigen Jahren war er noch als Kommunalpolitiker in einer Augsburger Stadtrandgemeinde aktiv. Zum Schutz von Angehörigen hat er gebeten, seinen Namen nicht zu veröffentlichen.

Betrug durch falsche Polizisten: Angegangen hat es mit einem Anruf

Für den Physiker beginnt der Krimi, der erst nach einer Woche enden sollte, mit einem Anruf im Festnetz. Der Fremde stellt sich als Oberkommissar der Augsburger Kripo vor, bittet um seine Mithilfe. Die Polizei wisse von einer osteuropäischen Bande, die in seiner Wohngegend Raubzüge plane. Aus Sicht der Ermittler, so der Anrufer weiter, sei er der ideale Köder, um die Täter endlich hinter Schloss und Riegel zu bringen. Der Rentner, der gerade eine schwere Lebenskrise hinter sich hat, willigt ein. „Ich fühlte mich gebraucht, ich wollte helfen.“

So erkennt man, dass Anrufer keine echten Polizisten sind 1 / 5 Zurück Vorwärts Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertsachen, um zu ermitteln.

Die Polizei ruft nicht unter der Notrufnummer 119 bei Ihnen an und bittet Sie nicht, Ihr Erspartes von der Bank oder Sparkasse zu holen.

Zeigen Sie niemandem Ihre Wertsachen und geben Sie auch telefonisch keine Auskunft über Ihr Vermögen, zu persönlichen Daten oder zu Ihren Wohnverhältnissen.

Übergeben Sie an Unbekannte kein Bargeld oder Wertgegenstände - weder an der Haustür noch woanders.

Haben Sie den Eindruck, Sie werden in betrügerischer Absicht von Leuten angerufen, die sich als Polizisten oder andere Amtspersonen vorstellen, beenden Sie das Gespräch. Wählen sie neu den Polizeinotruf unter 110. (peri)

Tag 1: Beham, der dem falschen Kommissar erzählt hat, über wie viel Bargeld er verfügt, wird gebeten, bei seiner Hausbank 35.000 Euro abzuheben. Noch während des Telefonats weist der Angerufene das Geld durch Onlinebanking auf sein Girokonto an, dann fährt er zu seiner Bank. Sein Mobiltelefon steckt eingeschaltet in seiner Jackentasche. Damit, wie der „Oberkommissar“ ihm eingeschärft hat, verdeckte Ermittler sofort eingreifen könnten, wenn ihm Gefahr drohe. Ein häufig verwendeter Trick. Denn in Wahrheit wollen die Täter mithören, um situationsgerecht die nächsten Schritte ihres Opfers planen zu können. Der „Oberkommissar“ hat Beham einen Telefonmitschnitt vorgespielt. Zu hören ist, wie ein Mann mit osteuropäischem Akzent seinen Namen nennt. Es fallen ferner die Worte „dann ist deine Familie tot“.

Der frühere Kommunalpolitiker ist beeindruckt. Er vertraut der Polizei, fühlt sich gut beschützt. Noch am Vormittag hebt Beham die 35.000 Euro vom Geldautomaten ab und fährt weisungsgemäß zum Botanischen Garten. Am Handy gibt er, wie gewünscht, Seriennummern bestimmter Geldscheine durch, setzt sich in der Carron-du-Val-Straße auf eine Parkbank. Dann wird er aufgefordert: „Verlassen Sie schnell den Gefahrenbereich“. Zurück bleibt der Beutel mit dem Geld. Wieder Zuhause meldet sich der „Oberkommissar“ erneut, verpflichtet Beham zu strengstem Stillschweigen. Er dürfe die Ermittlungen nicht gefährden. So erfahren weder seine Tochter noch seine Tennisfreunde, was der Physiker gerade Aufregendes erlebt.

Wie viele Straftaten ereignen sich in Augsburg? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Die Polizei zählt heute weniger Straftaten im Stadtgebiet als zu Beginn von Kurt Gribls Amtszeit. Statistiken zufolge ist Augsburg eine der sichersten Großstädte Deutschlands. Einzelne Ereignisse wie die Attacke auf einen 49-Jährigen am Augsburger Königsplatz im Dezember 2019 trüben jedoch das subjektive Sicherheitsgefühl. Nicht enthalten sind in der Grafik Verstöße gegen das Aufenthalts-/Asylverfahrensgesetz. Die Grafik unterscheidet zudem nicht nach der Art der Delikte.

Tag 2: Morgens wieder ein Anruf des „Oberkommissars“. Beham erfährt, dass die Täter das Geld nicht abgeholt hätten. Mit seiner Hilfe soll ihnen erneut eine Falle gestellt werden. Der Angerufene hebt wunschgemäß 30.000 Euro bei seiner Hausbank ab, geht zur selben Parkbank, lässt dort wieder einen Stoffbeutel mit Geld zurück.

Tag 3: Noch einmal wird der Rentner zu seiner Bank geschickt. Doch der Geldautomat ist defekt, spukt nur fünf Euro aus. Eine Bankmitarbeiterin kommt zu Hilfe. Am Ende kann der Physiker in zwei Tranchen 32.955 Euro abheben. Dieses Mal soll er zum Eiskanal. Er fährt Umwege, biegt überraschend in Seitenstraßen ab, da er sich von einem dunklen BMW verfolgt fühlt. Der „Oberkommissar“ hat ihn am Handy genau vor dem Auto gewarnt, das er hinter sich sieht. Zu Fuß geht Beham zum Kuhsee, stellt an einer Parkbank den mit Geld gefüllten Stoffbeutel ab.

Falscher Polizist: Die Bande steuert die Aktion aus der Türkei

Tag 5 und 6: Die Bande steuerte nach Erkenntnissen der Kripo ihre Opfer und die Geldabholer aus der Türkei. Noch immer ahnt der Physiker nichts, als er ein letztes Mal als Köder sich zur Verfügung stellen soll. An zwei Tagen hebt er 35.000 Euro ab, wird zur mittlerweile vertrauten Parkbank in der Carron-du-Val-Straße gelotst. Doch dieses Mal haben die Täter Pech. Sie setzen einen neuen Mann als Geldabholer ein, doch dieser ist ausgerechnet ein Zivilfahnder der Polizei. Dieser übergibt, wie von den Kriminellen angewiesen, die 35.000 Euro einer Frau, die er vor einem Baumarkt in Lechhausen trifft. Die Unbekannte gibt sich zu erkennen, als er sie mit „Blume“, dem Erkennungszeichen, anspricht. Dann wird sie von seinen Kollegen festgenommen.

Die 11. Strafkammer hat die 42-Jährige jetzt zu fast fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs. Wie sie gestand, hatte ihr jüngerer Bruder, der in der Türkei lebt, sie zu der Tat angestiftet. Dreimal hatte sie das Geld an der Parkbank abgeholt. Nach Erkenntnissen der Kripo steckt ihr Bruder gemeinsam mit einem Komplizen hinter den betrügerischen Anrufen. Wie in der Verhandlung herauskam, hat die Angeklagte von der Beute 35.000 Euro für sich behalten dürfen. „Geld frisst Hirn", formulierte ihr Verteidiger Klaus Rödl drastisch, als er beim Gericht um Milde für seine Mandantin warb. Die 42-Jährige wie ihr Ehemann arbeiteten als Putzkraft. Damit ist es jetzt auch für ihn vorbei, da er in U-Haft auf seinen Prozess wartet. Ihr Mann und ein Juwelier im Raum Frankfurt sollen den Transfer der Gelder in die Türkei organisiert haben.

1200 Betrugsfälle in Nordschwaben allein in diesem Jahr

Das Unwesen betrügerischer Anrufe durch falsche Polizisten geht anscheinend ungebremst weiter. Allein in Nordschwaben wurden der Polizei bis Ende November 1200 solcher Betrugsversuche angezeigt. 14 der Angerufenen fielen auf sie herein und verloren ihre Ersparnisse, rund 650.000 Euro.

Die Geldabholer tragen in der Bande das größte Risiko, von der Polizei geschnappt zu werden. So endete jetzt beinah zeitgleich vor dem Landgericht ein zweiter Betrugsprozess gegen einen Geldabholer. Der geständige 25-Jährige (Verteidiger Felix Dimpfl) wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt. Zwei Frauen, ein Ehepaar und ein Mann ließen sich von der Bande täuschen. Sie haben 301.400 Euro an Geld und Schmuck verloren.

Henri Beham saß alle Prozesstage als Zuhörer im Gerichtssaal. Er wollte begreifen, was er bis heute noch immer nicht versteht. „Wer mich kennt weiß, ich bin extrem vorsichtig.“ Seine Tochter bestätigt das. Der Physiker ist überzeugt, durch Anrufe falscher Polizisten werden weiter viele Leute ihr Geld verlieren.

Wie raffiniert die Täter vorgehen, zeigt der Fall einer Augsburgerin, der im Prozess vor der 7. Strafkammer zur Sprache kam. Die Geschäftsfrau misstraute dem Anrufer, der sich als Jürgen Schneider vom Kommissariat 4 vorstellte. Zweimal rief sie selbst bei der Polizei an. In Wahrheit landeten ihre Anrufe, da die Verbindung manipuliert war, in der Türkei bei einem Komplizen. Auch sie war bereit, der Polizei zu helfen, um die Täter zu fangen. Die promovierte Geschäftsfrau fuhr zu ihrer Bank, holte aus zwei Schließfächern Gold und Schmuck und ging dann, wie ihr angeordnet wurde, in einen Supermarkt. Zwei Kilo Gold und kostbarer Schmuck lagen in ihrem Auto, das unversperrt auf dem Parkplatz stand. Als sie fünf Minuten später aus dem Laden kam, war sie um 90.000 Euro ärmer.

