Ein Picknick für Frieden und Freiheit

Im Vorjahr wich die Kleine Friedenstafel wetterbedingt in die Räume des Mesopotamienvereins aus. Diesmal konnten sich die Gäste an den gedeckten Tischen auf dem Helmut-Haller-Platz niederlassen und gemeinsam essen und trinken.

In Oberhausen sitzen ganz unterschiedliche Menschen gemeinsam an den gedeckten Tischen. Warum Kulturreferent Thomas Weitzel eine Fahne hisst und ein afghanischer Student Interviews führt

Von Stefanie Schoene

Sie ist nur die kleine Schwester der Rathaus-Friedenstafel, aber sie darf früher ran: die „Kleine Friedenstafel“ auf dem Helmut-Haller-Platz verbindet den Stadtteil.

Eine gelbe Bretterskulptur begrenzt die Bühne auf dem Helmut-Haller-Platz. Schlanke Holzinstallationen winken wie riesige umgedrehte Pendel in Zitronenfarbe, und sich kreuzende gelbe Latten leuchten die dunklen Ecken dieses trostlosen Bahnhofsvorplatzes aus. Das „Baukulturcamp“, ein Projekt der seit Jahren in den Augsburger Problemvierteln aktiven Arbeitsgemeinschaft Urbanes Wohnen (heute: Bauwärts), hat ganze Arbeit geleistet.

Mit fünf Studentinnen und Studenten sowie 25 wechselnden Helfern und zufälligen Passanten aus Nachbarschaft und Viertel haben die Stadtplaner hier eine öffentliche Kunstbaustelle errichtet. Teilgenommen haben auch Männer und Frauen aus der Drogen- und Trinkerszene, die sich sonst am Rand des Platzes versammelt. „Uns liegt dieser Ort seit fünf Jahren am Herzen“, erklärt Architekt Jan Weber-Ebnet von Bauwärts.

Das Konzept, das er und seine Kollegin, die Soziologin Heike Skok, hier langfristig verfolgen, zielt auf die eigene Abschaffung: Am Ende soll der Platz bei Bürgern, Kirchen, Vereinen wie der Arge oder Veranstaltern wie dem Bob’s als ihr Platz verankert und als lebendiger sozialer Treffpunkt das Geschehen im Viertel bereichern.

Für die Kleine Friedenstafel an diesem Sonntag ist das schon mal gelungen. Von der sonst üblichen Betontrostlosigkeit ist am Haller-Platz nichts zu spüren. Etwa 140 Menschen haben sich an den Tischen mit Weintrauben vom assyrischen Mesopotamienverein und Gebäck niedergelassen. Den Rest fürs Picknick bringen die Gäste selbst mit und teilen. Unter ihnen sind nicht nur Prominenz wie Umweltreferent Reiner Erben und die Kulturamtsleiterin Elke Seidel, sondern auch etwa 25 Besucher des Be-treffs und damit jener Suchtszene, die sich sonst hinter dem Zaun des Ex-Spielplatzes hinter der gelben Bretterbühne trifft. Tomaso genießt die besondere Atmosphäre heute. „Ist schon toll, so ein gemeinsames Fest“, erklärt der Fliesenleger.

Er hänge viel hier herum, sagt er. Arbeitslos. Mit sechs Süchten, darunter Alkohol-, Heroin- und Tablettenabhängigkeit, und diversen chronischen Krankheiten ließe sich kaum noch arbeiten, so der 28-Jährige. Über den Be-treff am Haller-Platz und die dortige Betreuung ist er froh: „Jetzt müssen wir nicht immer im Käfig sitzen.“ Käfig, so nennen die Männer und Frauen den ihnen vorbehaltenen, eingezäunten Bereich am Rand des Platzes.

Kulturreferent Thomas Weitzel eröffnete die Tafel und kündigte an, dass die Stadt sich mit dem Hohen Augsburger Friedensfest um einen Platz auf der Liste des Immateriellen Weltkulturerbes der Unesco bewerben werde. Mit Blick auf die aktuelle Weltpolitik hisste Weitzel auf Anregung der Augsburger Friedensinitiative und des Forum solidarisches Augsburg die Fahne der Mayors for peace. Die „Bürgermeister für den Frieden“ werben seit 1982 für ein weltweites Verbot von Atomwaffen, insgesamt 7300 Städte gehören der Initiative an. Auch die katholischen und evangelischen Kirche des Stadtteils, die israelitische Kultusgemeinde und die mennonitische Gemeinde sprachen Grußworte.

Muslime fehlten. Zwar waren Vertreter des Usakki Derwischzentrums und der Beit ul-Nasser-Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde von der Moderation angekündigt, erschienen jedoch nicht.

Erstmals bringt sich hingegen Radio Reese ein. Ghullam Sakhi Aazim ist schon seit der Gründung dieses bereits mit einem Preis ausgezeichneten Projekts für Jugendreporter dabei. Derzeit berichten vier afghanische junge Männer und eine deutsche Studentin über Ereignisse in der Stadt.

Heute will Aazim von den Tafel-Teilnehmern wissen, was ihnen Freiheit bedeutet. Der Profi-Handyrekorder und die Smartcam liegen bereit. Stoff für neun Podcasts hat er schon.

Was heißt Freiheit für ihn? Dass es keinen Zwang gibt. Aazim studierte Geografie in Afghanistan und ist nicht gläubig. Sein Vater sei obendrein Schiit. Eine gefährliche Mischung, wenn es um Kontrollen der Taliban geht. Er musste untertauchen und floh 2015. Deutschland ist für ihn der Inbegriff von Freiheit. Die Podcasts, die er auf dem Haller-Platz gesammelt hat, können unter www.radio-reese.de angehört werden.

