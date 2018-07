vor 22 Min.

Ein Rap-Song sorgt für mächtig Ärger in der Straßenbahn

Handgreiflicher Streit in einer Tram in Augsburg: Ein Jugendlicher und ein 54-Jähriger geraten aneinander. Polizeibeamte in Zivil greifen ein.

Von Michael Hörmann

Unter „Rap“ versteht man einen schnellen und markanten Sprechgesang. Bei jungen Leuten kommt diese Form der Musik gut an, anderen Menschen gefällt sie deutlich weniger.

Dies zeigt ein Fall in Augsburg, auf den die Polizei verweist. Am Freitag gegen 13.45 Uhr fuhr ein 14-jähriger Jugendlicher zusammen mit weiteren Freunden in der Straßenbahn der Linie 1 von Göggingen in Richtung Königsplatz. Dabei sangen sie deutsche Rap-Lieder, deren Lautstärke und Texte einem 54-jährigen Fahrgast missfielen. Der 54-Jährige sprach die Gruppe an und wurde von dem 14-Jährigen daraufhin beleidigt. Die Situation eskalierte, so die Polizei. Es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung.

Zwei zufällig in der Straßenbahn anwesende Polizeibeamte in Zivil wurden auf den Vorfall aufmerksam und schritten sofort ein. Gegen den Jugendlichen und den Mann wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

