vor 49 Min.

Ein Spitzengeiger gibt bald in Neusäß Unterricht

Der Nachwuchsstar an der Geige Sandro Roy (links) gibt ab dem kommenden Schuljahr Unterreicht an der Neusässer Musikschule. Leiter Achim Binanzer stellte ihn vor Kurzem den Eltern und Schülern vor.

Der Profimusiker Sandro Roy wird Lehrer an der städtischen Musikschule. Wie er das mit seiner Karriere vereinbart und wie streng er ist.

Von Angela David

Der Profimusiker und mehrfacher Preisträger Sandro Roy wird ab dem kommenden Schuljahr an der Neusässer Musikschule Violinenunterricht geben. Er stellte sich am Freitagnachmittag den Eltern und Kindern im Haus der Musik vor und gab auch eine beeindruckende Kostprobe seines Könnens. „Wir sind in Neusäß alle sehr begeistert, dass Sandro hier unterrichten möchte“, sagte Musikschulleiter Armin Binanzer – zu den gleichen Bedingungen wie jeder andere Lehrer an der Schule.

Bereits vor drei Jahren haben die beiden über eine eventuelle Lehrtätigkeit des Ausnahmetalents gesprochen. Da nun die bisherige Geigenlehrkraft die Schule verlässt, wird der 23-jährige Profimusiker, der seit vier Jahren in Neusäß wohnt, die Nachfolge antreten und zehn Stunden im Monat unterrichten. Binanzer und Roy gehen davon aus, dass die Stunden rasch „ausgebucht“ sein werden.

Mit 13 Jahren Bundespreisträger bei „Jugend musiziert“

Kein Wunder – wurde Sandro Roy doch bereits mit 13 Jahren Bundespreisträger bei „Jugend musiziert“ und gewann unter anderem 2011 den Kunstförderpreis der Stadt Augsburg und 2015 den Jazzförderpreis der Münchner Konzertgesellschaft. Unterricht hatte er unter anderem beim selben Lehrer wie Nigel Kennedy, Prof. Jens Ellermann in München. Roy spielt Jazz und Klassik gleichermaßen und hat schon etliche Aufnahmen veröffentlicht.

In die Wiege gelegt wurde Sandro Roy aber der Gypsy-Jazz, denn er stammt aus einer alten Sinti-Musikerfamilie. Sein Vater ist Profimusiker und spielt Jazzgitarre. Seine Mutter gehört zur Reinhardt-Familie und ist weitläufig mit Django Reinhardt verwandt. „Inzwischen habe ich mit Jazz und Klassik gleichermaßen meine Nische gefunden“, sagt der junge Künstler, der sehr bescheiden und sympathisch auftritt. Er werde oft für Konzerte gebucht, wo beide Genre verlangt werden.

Niemand, der zum Üben zwingt

Neben Violine hat er aber auch Musikpädagogik und -didaktik studiert und unterrichtet schon seit fünf Jahren an einer anderen bayerischen Musikschule und hat dort praktische Erfahrung im Unterrichten von Kindern ganz unterschiedlichen Leistungsstands gesammelt. „Ich bin bestimmt niemand, der Schüler zum Üben zwingt“, sagte Sandro Roy zu den Eltern und zukünftigen Schülern, „ich erinnere sie höchstens.“

Schimpfen sei überhaupt nicht seine Art. „Wenn ich wirklich sauer bin, bin ich eher ganz ruhig“, verrät er. Wer die Musik als Hobby betreibt, soll einfach in seinen Unterricht kommen und spielen und Spaß haben. Streng sei er nur, wenn jemand das Spielen ernsthafter betreiben will oder sogar Berufsmusiker werden will.

Und wie vereinbare er das alles mit seiner Karriere, will eine Schülerin wissen. Seine Konzerte seien immer am Wochenende und jahrelang im Vorraus geplant, deshalb stehe das dem Unterrichten unter der Woche nicht im Wege. Zudem profitiere er davon, dass er quasi gleich um die Ecke wohnt. „Als Neusässer freue ich mich sehr auf diese Aufgabe. Wir werden hier gemeinsam tolle Musik und Projekte machen.“

Themen Folgen