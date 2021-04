Ein Tierfreund und Sozialdemokrat: Heinz Paula wird 70

Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Heinz Paula feiert an diesem Samstag seinen runden Geburtstag nur im kleinsten Kreis. Er will das Fest aber im nächsten Jahr nachholen.

Einen 70. Geburtstag frisch und munter begehen zu können, wäre Anlass genug für ein großes Fest. Auch Heinz Paula hatte für sein rundes Wiegenfest entsprechende Pläne. Doch Corona machte dem Vorsitzenden des Augsburger Tierschutzvereins und früherem SPD-Bundestagsabgeordneten wie so vielen anderen Jubilaren einen Strich durch die Rechnung. Und so lässt es sich Paula an diesem Samstag im allerengsten Kreis mit Ehefrau Christine und einer Nichte ganz pandemiekonform zuhause in Hochzoll bei einem orientalischen Brunch gut gehen.

Heinz Paula glaubt an einen Überraschung bei der Kanzlerwahl

Paula scheint sich in der Rolle des aktiven Rentners wohl zu fühlen. Sein Engagement im Tierschutz sowohl auf lokaler als auch auf Bundesebene hält ihn auf Trab. Politisch ist der Sozialdemokrat, der als Stadtrat, Augsburger SPD-Vorsitzender und als Bundestagsabgeordneter wirkte, mittlerweile in die Beobachterrolle geschlüpft. Aufgrund der Kapriolen der Kanzlerkandidaten-Kür in der Union ist er überzeugt, dass es im Herbst „eine Überraschung, einen Wechsel“ geben werde. Seine Hoffnungen ruhen auf dem SPD-Mann Olaf Scholz.

Zu seinem 70. Geburtstag wünscht sich Heinz Paula vor allem eins. „Ich will gemeinsam mit meiner Frau bei guter Gesundheit richtig alt werden.“ Seinen Weggefährten verspricht er, dass das ausgefallene Fest nachgeholt wird. „Dann feiern wir eben meinen 71. Geburtstag zusammen.“ (bau)

