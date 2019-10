vor 1 Min.

Ein Toter bei Wohnungsbrand in Augsburg

In Augsburg hat eine Wohnung in der Rauwolfstraße am Dienstagmorgen gebrannt.

In der Jakobervorstadt in Augsburg stand am Dienstagmorgen eine Wohnung in Flammen. Ein Mann ist dabei ums Leben gekommen.

In Augsburg hat am Dienstagmorgen eine Wohnung gebrannt. Der Hausmeister hatte nach Angaben der Berufsfeuerwehr Augsburg den Brand entdeckt und die Rettungskräfte gegen 6.45 Uhr alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Balkon der Wohnung im zweiten Stock.

Mehrere Berufsfeuerwehrleute gingen mit Atemschutzgeräten über eine Drehleiter und das Treppenhaus zur Wohnung, um nach Personen zu suchen und das Feuer zu löschen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, fanden die Retter einen toten Mann in der Wohnung.

75-jähriger Mieter bei Brand ums Leben gekommen

Nach Auskunft der Polizei war die Wohnung des Mannes vermüllt. Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen handelt es sich bei dem Mann um den 75-jährigen Mieter. Die Wohnung sollte am heutigen Vormittag geräumt werden. Die Kripo hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Erforschung der Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Brand mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit jedoch von dem 75-Jährigen selbst verursacht, teilt die Polizei mit. Der Senior beging anschließend Suizid.

Die anwesenden Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden evakuiert. Bei dem Brand zogen sich drei Anwohner eine leichte Rauchgasintoxikation zu. Diese kamen zur weiteren Versorgung ins Uniklinikum Augsburg.

Die Schadenshöhe kann bisher noch nicht beziffert werden. (AZ)

