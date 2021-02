15:16 Uhr

Ein Unbekannter zerkratzt in Lechhausen 15 Fahrzeuge

Mit einem Schlüssel hat ein Unbekannter in Lechhausen mehrere Fahrzeuge beschädigt und dabei hohen Sachschaden verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

15 Fahrzeuge hat ein Unbekannter am Samstag zwischen 14 Uhr und 15:15 Uhr in der Tilsiter Straße, Gablonzer Weg und in der Bautzener Straße zerkratzt. Die angegangenen Fahrzeuge wurden durch den „Schlüsselkratzer“ teilweise massiv verkratzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro, so die Polizei.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323-2310 zu melden. (att)

