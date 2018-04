vor 29 Min.

Ein Wanderer zwischen den Welten

Der Kameruner Njamy Sitson erzählt im Bürgertreff Holzerbau, wie es ist, „nicht von hier“ zu sein.

Von Andreas Alt

Am Ende erzählte Njamy Sitson, ein Musiker aus Kamerun, eine seltsame Geschichte: Im Ersten Weltkrieg kam ein deutscher Offizier zu seinem Großvater und wies ihn an, beim Eisenbahnbau mit anzupacken. Er gehörte einem Königshaus an, daher reagierte er diplomatisch: Er bat seinen Diener, ihm einen Korb voller Küken zu bringen. Dann forderte er den Deutschen auf, eins zu fangen. Das Küken, das er greifen wollte, sprang ihm aber auf den Kopf und verletzte ihn mit seinen Krallen. „So wird mein König mich verteidigen, wenn du mich zur Arbeit zwingen willst“, sagte der Großvater.

Sitson stellte sich im Rahmen der von Michael Friedrichs initiierten Reihe „Ich bin nicht von hier“ im Bürgertreff vor. Seine Geschichte hat zwar keine Pointe im westlichen Sinne, sagt aber einiges über ihn und sein Herkunftsland aus: Die Afrikaner haben ihre eigene Würde, die die Kolonisatoren aber missachteten. Sie haben aber auch eine Abneigung gegen harte körperliche Arbeit, weil das in einem Land voller Naturschätze und einer überreichen Vegetation unnötig ist. Nach westlichen Maßstäben sind die meisten Kameruner heute sehr arm, aber ihre Haltung, im Einklang mit ihrer Umgebung zu leben, die ihnen alles schenkt, haben sie beibehalten.

Der Zustand des Landes

Weder über die Kolonisation (wenige Jahre war Kamerun bis zum Ende des Ersten Weltkriegs deutsche Kolonie) noch über den heutigen Zustand des Landes wollte Sitson viel sagen – das sind für ihn unangenehme Themen. Zudem ist der 42-Jährige ein Wanderer zwischen den Welten geworden. Als er im Jahr 2000 nach Augsburg kam, war ihm unser Land sehr fremd, aber nachdem er nun 18 Jahre hier gelebt und eine Familie gegründet hat, gilt er auch in Kamerun als Fremder. „Wir alle sind Wanderer und auf einer Reise“, so versuchte er den Widerspruch aufzulösen, „ich nehme mir überall, was zu mir passt, ohne meine Wurzeln zu vergessen.“

Zum Studieren war Sitson hierhergekommen, das ist wegen der kolonialen Vergangenheit für Kameruner nicht ungewöhnlich. Heute ist er Multiinstrumentalist (sowohl afrikanische als auch europäische Instrumente – bei seinem Auftritt gab er auch ein paar Kostproben), Musiklehrer, Therapeut, Märchenerzähler und Schauspieler. „Mein Vater war sehr westlich orientiert, meine Mutter ist dagegen ziemlich synkretistisch. Ich lebte zwischen der Kirche und dem Heiler“, erzählte Sitson. Er praktiziere auch Voodoo – „das ist eine Religion wie jede andere“. Mit Voodoo könne man nicht nur Menschen töten, betonte er, sondern auch Freundschaften schließen.

Anregend und bereichernd

„Musik ist ein Teil des Lebens“, sagte er. In Europa werde vieles getrennt, aber im Singen, Trommeln, Tanzen und Handeln sei letztlich alles eins. Musik solle zur Entfaltung der Persönlichkeit beitragen. Wenn er Kurse gebe, werde deshalb viel geredet; er gehe mit seinen Schülern in die Natur hinaus. Getrommelt werde dann vielleicht nur 15 Minuten lang. Die europäische Musik – insbesondere die großen Komponisten Bach, Beethoven oder Mozart – schätzt er als anregend und bereichernd. Von Bach könne er quasi unerschöpflich Melodien und Harmonien beziehen.

An Hochzoll mag er besonders den Kuhsee. Dort hält er sich gern schon bei Sonnenaufgang auf, um mit der Natur eins zu werden: „Am Kuhsee erlebe ich mehr Afrika als irgendwo sonst.“ Er sprach aber auch über die für ihn negativen Seiten Deutschlands: „Man lebt hier in einem goldenen Käfig“, sagte er. In Kamerun finde das Leben hauptsächlich draußen statt. In seiner Heimatstadt Duala (knapp drei Millionen Einwohner) habe er immerzu Menschen aus vielen Kulturen getroffen und mit ihnen gefeiert. Hier sehe er fast nur Autos, aber keine Menschen. Man begegne hier niemandem, bedauerte er. Ein Sprichwort in Kamerun laute: „Durch die Tür, die du zuschließt, sperrst du dich selbst aus.“

Wie eine Bibliothek

Auch der Umgang mit alten Leuten in Europa gefällt ihm nicht. In Kamerun werde der Tod eines alten Menschen mit einer verbrannten Bibliothek verglichen. Alte bleiben deshalb dort in der Familie und können ihre reichhaltigen Lebenserfahrungen einbringen. Befragt zum Charakter des Landes Kamerun, sagte Sitson: „Kamerun ist Afrika en miniature. Es gibt Städte, die nicht anders sind als in Europa. Es gibt den Urwald, dort leben Pygmäen. Es gibt Savannen. Im Norden leben Araber, Weißhäutige. Dort gewinnt leider auch die Terrororganisation Boko Haram („Bildung ist Sünde“) immer mehr an Einfluss. Aber er sagte: „Probleme und Vorurteile gibt es überall.“ Kamerun ist nach seiner Empfehlung auf jeden Fall eine Reise wert. Mit seinem unbefangenen Auftreten und seiner fröhlichen Art nahm er das Publikum schnell für sich ein. Am Ende der Veranstaltung wollten viele noch persönlich mit ihm sprechen.

Gregor Lang, der Leiter des Bürgertreffs im Holzerbau, dankte für den „tollen Abend“. Damit Begegnungen möglich würden, gebe es ja den Bürgertreff. Die Reihe „Ich bin nicht von hier“ soll im Zweimonatsabstand fortgeführt werden.

