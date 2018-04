vor 36 Min.

Ein Zentrum ohne Maibaum

Die Lechhauser Vereine und Organisationen gehen fest von einer Verlängerungsgenehmigung aus

Von Silvia Kämpf

Neu aufstellen muss sich die Arbeitsgemeinschaft der Lechhauser Vereine und Organisatoren (Arge). Wie der Vorsitzende Werner Mordstein bei der Jahreshauptversammlung in der Alten Schmiede noch einmal verdeutlichte, absolviert er definitiv seine letzte Amtsperiode und fordert schon jetzt dazu auf, nach einem Nachfolger Ausschau zu halten. 2020, wenn er sein 75. Lebensjahr vollendet habe, will er nicht mehr kandidieren.

Die Arbeitsgemeinschaft leitet Mordstein seit 2011. Die wenigsten bekommen mit, wie viele Tage und Wochen in einem solchen Engagement drinstecken, so sein Stellvertreter Horst Hinterbrandner. Er bilanzierte eine außerordentlich gute Zusammenarbeit unter den Lechhauser Institutionen. Nicht zuletzt auf Polizei und Feuerwehr dürfe man immer zählen, wenn es eine Veranstaltung wie die Kirchweih, den Marktsonntag, den Volkstrauertag oder den 1. Mai zu organisieren gilt. Die Aktiven wollen sich gar nicht vorstellen, dass es eines Tages keine Kirchweih und kein Festzelt mehr geben könnte.

Dennoch wird genau das mehr denn je hinterfragt. Immerhin: Die Kirchweih ist laut Mordstein bis 2019 „fix“. Ob es weitergeht, dürfe aber gar keine Frage sein. Wie es hieß, stehe gerade die Verlängerungsgenehmigung vonseiten der Stadt und Ordnungsreferent Dirk Wurm aus. Die Arge-Vereinsvorsitzenden sind aber „bester Dinge“.

Schließlich habe man über Jahre hinweg bewiesen, dass man es kann. Laut Peter Fischer, Vorsitzender der in der Aktionsgemeinschaft Lechhausen vereinigten Unternehmer, werde man sich auch beim von Wirtschaftsreferentin Eva Weber ausgeschriebenen Wettbewerb „Dein Viertel lebt?!“ bewerben. Die Idee „Wie“ gebe es bereits. Zwar ist der Bewerbungsschluss laut Fischer am 15. Mai, doch die Umsetzung des eingereichten Konzepts könne auch noch 2019 erfolgen.

Die Traditionsveranstaltungen des Stadtteils am Leben zu erhalten wird allerdings zusehends schwerer. Mit der Baustelle auf dem Areal des ehemaligen Vereinshauses Grüner Kranz gegenüber dem Schlössle ist das Maibaumfest seit 2017 erst einmal gelaufen. Der eilens in die Widderstraße ausgelagerte Event musste dann noch witterungsbedingt ausfallen. Dennoch ist der Optimismus der Lechhauser ungebrochen. In der Hoffnung, dass der Maibaum irgendwann ins Zentrum des Stadtteils zurückkehren wird, sollen die Vereinswappen am Baum komplett neu gemacht werden. Der 18 Zunftzeichen nimmt sich die Arge an.

Laut Mordstein konnte die Arbeitsgemeinschaft auch im vergangenen Jahr mit der Großzügigkeit der Stadt rechnen. Seiner Auskunft nach lichten sich zwar – altersbedingt – die Reihen der ehrenamtlichen Helfer, aber die Verwaltung sei noch immer eine gute Unterstützerin. Und ohne Spenden von Unternehmen und Privatpersonen wären die Seniorennachmittage auf der Kirchweih längst nicht mehr zu machen. Anhand der Essengutscheine ermittelte man rund 600 Besucher.

Ein Besuchermagnet ist laut dem Arge-Vorsitzenden der Wochenmarkt am Freitag, zu dessen sieben Ständen auch viele Kunden aus dem Umland kommen. Das wunderbare Wetter zum Marktsonntag brachte der fünfstündigen Veranstaltung einen Rekordbesuch. Die bisher beste Beteiligung verzeichnete die Arge beim Kirchweih-Umzug.

Themen Folgen