Ein echtes Sommermärchen! So war Tag 2 der Sommernächte

Auch am Freitag verwandelte sich die Innenstadt bei den Sommernächten in eine Feiermeile.

Veranstalter, Polizei und Rettungsdienste ziehen ein positives Zwischenfazit. Am Freitag feierten wieder Zehntausende in der Innenstadt.

Von Fridtjof Atterdal

Auch am Freitagabend strömten fröhliche Menschen in die Innenstadt, um gemeinsam die Augsburger Sommernächte zu feiern. Bis spät in die Nacht wurde gegessen, getrunken und Live-Musik genossen. Jazz, Straßenmusik oder richtig lauter Rock – für jeden Geschmack gab es ausreichend Angebote. Das Fest kommt an, die Menschen genossen den Abend bei angenehmen Temperaturen und einem wolkenlosen Himmel.

Ein bislang rundum positives Fazit der Sommernächte ziehen jedenfalls Veranstalter, Polizei und Rettungsdienst. Bei Prachtwetter war die Festzone in der Innenstadt bis spät abends gut gefüllt. „Die Besucher haben das Konzept super angenommen, die Plätze sind gut besucht, aber nicht überfüllt“, sagt Heinz Stinglwagner vom Veranstalter Augsburg Marketing. „Ich habe mich besonders darüber gefreut, dass die Besucher bei der Eröffnung spontan für die Anwohner applaudiert haben – die haben die drei Tage schon etwas zu ertragen.“ Auch für die vielen ehrenamtlichen Helfer habe es spontanen Applaus gegeben.

Sommernächte: Für reguläre Rettungskräfte kein Durchkommen

Offenbar haben sich die Besucher den Appell der Veranstalter, bei den hohen Temperaturen genug zu trinken, zu Herzen genommen – bis auf wenige Fälle gab es kaum hitzebedingte Gesundheitsprobleme. Das bestätigt der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen, Raphael Doderer. „Wir hatten am Donnerstag 30 Patienten, da waren aber die verschiedensten Gesundheitsprobleme dabei. Er verweist darauf, dass die rund 100 ehrenamtlichen Helfer an den drei Abenden praktisch die komplette Innenstadt, und nicht nur die Festgäste, erstversorgen. Schließlich ist dort für die regulären Rettungskräfte gerade kein Durchkommen.

Polizei lobt positive Stimmung der Augsburger Sommernächte

Für Freitag- und Samstagabend, an den noch mehr Besucher erwartet werden, haben die Rettungskräfte noch mal aufgestockt und sind mit 130 Freiwilligen im Einsatz. „Aber die Leute verhalten sich weitgehend vernünftig, trinken genug Wasser und nicht zu viel Alkohol“, so sein Fazit. Auch die Polizei ist mit dem Auftakt zufrieden. „Ich bin besonders von der freundlichen, positiven Feierstimmung der Menschen beeindruckt“, sagt Einsatzleiter Robert Kühnel. „Genau so wünschen wir uns so eine Veranstaltung.“ Bis auf einige kleinere Auseinandersetzungen habe es bislang keine Probleme gegeben.

Auch die Taschenkontrollen ließen die Besucher geduldig über sich ergehen. Sogar die Taschendiebe haben sich offenbar zurückgehalten. „Wir hatten am ersten Abend noch keine Anzeige wegen Taschendiebstahls“, so der Einsatzleiter. Der Verkehr rund um die Festzone lief weitgehend unproblematisch. Bis auf einen kleinen Stau nach einem Unfall auf der Konrad-Adenauer-Allee habe es keine Behinderungen gegeben. „Ich hoffe, dass die Gäste auch an den weiteren Abenden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Sommernächten kommen“, so der Polizist.

