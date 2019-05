02.05.2019

Ein entscheidender Tag bei Fujitsu

Der japanische Konzern schließt das Werk in Augsburg. Auf einer Versammlung erfahren die Mitarbeiter, wie der weitere Fahrplan aussieht. Nun ist auch klar, wer möglicherweise seine Arbeitsstelle behalten kann

Von Jan Kandzora

Die Mitarbeiter von Fujitsu kommen nicht in einem großen Pulk aus der Augsburger Zentrale, sondern in kleineren Gruppen. Sie eilen am Dienstagnachmittag zum Betriebsparkplatz oder zur Straßenbahn. Groß reden darüber, was drinnen gerade verkündet worden ist, wollen die meisten nicht.

In der Zentrale hat die Geschäftsführung des Augsburger Computerwerkes den Mitarbeitern ein umfangreiches Werk vorgestellt, das die Worte „Sozialplan“ und „Interessenausgleich“ enthält. Es geht darum, welcher Mitarbeiter möglicherweise seinen Arbeitsplatz behalten kann, wie sich die Abfindungsregelung für andere gestaltet, wie der weitere Zeitplan aussieht. Einigen Mitarbeitern, die dafür in Frage kommen, sollen offenbar Altersteilzeit-Modelle angeboten werden. Wie zuvor berichtet, hatten die Arbeitnehmer- und die Arbeitgeberseite ausgehandelt, dass ausscheidende Fujitsu-Mitarbeiter eine Abfindung bekommen. Zudem stand bereits vor diesem Tag fest, dass es eine Transfergesellschaft für Beschäftigte geben wird, die ihre Stelle verlieren.

Der Interessenausgleich und Sozialplan ist dem Vernehmen nach ein komplexes Schriftstück mit knapp 50 Seiten, und es gibt an diesem Nachmittag viele Fragen dazu. Deswegen dauert diese Mitarbeiterversammlung relativ lange, über zwei Stunden. Nicht jeder bleibt bis zum Ende, so erklären sich die vielen kleineren Gruppen, die aus dem Werk strömen. Die einzelnen Abfindungen sollen dem Vernehmen nach die Summe von 250000 Euro nicht überschreiten; Unterlagen, die sich im Internet finden lassen, deuten darauf hin, dass dieser Maximalbetrag auch bei früheren Werksschließungen von Fujitsu vereinbart worden war. Für die meisten Beschäftigten dürfte es allerdings sicherlich nicht um den Maximalbetrag gehen.

Wie die Stimmung war? „Eher bedrückt“, sagt ein langjähriger Mitarbeiter, der erzählt, er komme nun wohl in einer Transfergesellschaft unter und warte auf ein Abfindungsangebot. Die Lage ist nicht ganz so düster, wie sie sich im Oktober des vergangenen Jahres angedeutet hatte. Einerseits. Damals kündigte der japanische Konzern an, bei einem weltweiten Umbau seinen Augsburger Standort komplett schließen zu wollen. Wie berichtet, ist nun klar, dass zumindest einige hundert Arbeitsplätze erhalten bleiben – 350 von bislang 1450 festen Stellen. Ein Ergebnis, von dem es auch von Gewerkschaftsseite heißt, es sei gut ausgefallen. Zu retten gewesen sei das Augsburger Werk nach der Entscheidung im Oktober vergangenen Jahres nicht.

Andererseits: Auch dieses Ergebnis bedeutet immer noch, dass ein Großteil der hier Beschäftigten wohl den Arbeitsplatz verliert, und es bedeutet auch weiterhin, dass ein Stück Augsburger Produktionsgeschichte stirbt.

Ab September 2019 soll das Computerwerk schrittweise geschlossen werden, bis es im September 2020 endgültig stillgelegt werden soll. Das Produktionswerk will Fujitsu verkaufen, entweder in Teilen oder als Ganzes.

Für die 350 Frauen und Männer, die weiter für den Konzern tätig sein sollen, sucht der Konzern neue Räume im Großraum Augsburg. Es handelt sich dabei etwa um Mitarbeiter, die im technischen Support tätig sind oder in der Verwaltung, nicht um jene in der Produktion oder Entwicklung. Eine Mitarbeiterin, die hinauseilt, berichtet, sie sei wohl eine derjenigen, die bleiben dürfen – konkret weiß sie das aber noch nicht. Die jeweiligen Mitarbeiter sollen in den kommenden Tagen benachrichtigt werden.

Fujitsu stellt in Augsburg PCs, Server, Mainboards (Hauptplatinen) und Speichersysteme her – und will die Produktion künftig aus Kosten- und Logistikgründen in Asien bündeln. In fünf Schüben soll der Augsburger Standort bis September 2020 geschlossen werden. Für die Mitarbeiter der Produktion könnte es die Hoffnung geben, dass der Standort von einem oder mehreren Investoren übernommen wird, und sich neben den 350 Arbeitsplätzen noch einmal weitere Stellen erhalten lassen. In der kommenden Zeit soll es weitere Informationsveranstaltungen für die Beschäftigten geben; in der kommenden Woche lädt der Betriebsrat auch zu einer Betriebsversammlung.

