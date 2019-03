vor 18 Min.

Ein etwas anderer Praktikant

Mit 50 Jahren beschließt Markus Böttcher, sich beruflich neu zu orientieren, und macht ein Praktikum in einem Seniorenzentrum. Das führt zu einer neuen Berufung

Schüler interessieren sich verstärkt für die Pflege. Im Seniorenwohnen Augsburg-Haunstetten sind aktuell fünf Praktikanten im Einsatz, so viele Jugendliche wie noch nie wollen berufliche Erfahrungen in der sozialen Betreuung sammeln. Ob Sozialpraktika, schulisches Schnupperpraktikum oder ein Praktikum zur Qualifikation als Betreuungskraft – das ganze Spektrum ist im Seniorenwohnen vertreten. Dabei variieren die Praktika in der Länge. Sie dauern von einer Woche bis zu sechs Monaten.

Eva Butuza, Leiterin der sozialen Betreuung, erklärt, worauf es ankommt: „Sich in alte, behinderte oder kranke Personen und deren oft schwierige Situationen hineinzuversetzen, ist der wichtigste Teil meiner Arbeit.“ Und genau das sollen die Berufsinteressenten lernen. Mit dem Hineinversetzen geht das Helfen und Für-andere-da-Sein einher. Die Praktikanten sollen selbst aktiv werden und lernen, persönliche Hemmschwellen zu den Bewohnern zu überwinden, verdeutlicht Butuza.

Markus Böttcher ist ein etwas anderer Praktikant: Wo sich sonst frische Schulabsolventen um ihre berufliche Zukunft kümmern, beschließt der 50-Jährige, sich neu zu orientieren. Böttcher legt die PC-Arbeit für die harte Pflegearbeit beiseite. „Zum Praktikum kam ich über eine staatlich geförderte Orientierungsgruppe“, so Böttcher. Nach kurzem Schnuppern entschließt sich Böttcher für ein Langzeitpraktikum über sechs Monate, das er auch erfolgreich in einer Abschlussprüfung besteht. „Während meines Praktikums habe ich ein Übergangsgeld von der Rentenversicherungsanstalt erhalten. So wurde mir die Neuorientierung leichter gemacht“, so Böttcher. Durch das kollegiale Umfeld und die Arbeit mit den Senioren fällt es dem Praktikanten leicht, sich für das Berufsfeld zu entscheiden. Heute hat der 50-Jährige eine Festanstellung im Seniorenwohnen und brennt für seinen Beruf: „Ich habe meine Berufung gefunden.“

Praktika in der Pflege sind alltagsnah. „Es ist toll zu sehen, wie die Praktikanten sich täglich weiterentwickeln. Wie sie lernen, mehr aus sich rauszugehen, und somit auch einen Schritt auf die Senioren zumachen“, findet Butuza.

Klar sei der Alltag manchmal stressig, so wie in jedem anderen Bereich der Pflege. Doch dafür bekomme man etwas zurück: „Die Dankbarkeit und Lebensfreude unserer Bewohner motiviert und macht glücklich.“ Außerdem gewännen die Praktikanten an Lebenserfahrung. „Die Feedbacks unsere Praktikanten sind super“, so Butuza. So würden immer wieder Praktikanten während es Schnupperns ihre Berufung und damit ihren zukünftigen Beruf finden. „Die Pflege ist nicht für jeden gemacht. Daher gilt: ausprobieren!“, weiß die erfahrene Fachkraft. Denn an Einstiegschancen mangelt es laut der Fachkraft bei einem guten Gespür zur Arbeit mit Menschen keineswegs. (AZ)

