17:30 Uhr

Ein historischer Tag für den Augsburger Stadtrat

100 Jahre ist es her, da tagte erstmals der Augsburger Stadtrat. An diesen 28. Juni 1919 wurde in der Stadtratssitzung am Donnerstag erinnert.

Der 28. Juni 1919 ist ein historischer Tag in der Augsburger Geschichte: An diesem Tag fand die erste Stadtratssitzung statt. 40 Mitglieder gehörten damals dem Gremium an. Heute sind es 60 Stadträte.

Wie aus den Archivunterlagen weiter hervorgeht, waren vier der 40 Mitglieder Frauen. Es gab elf Kandidatinnen unter 180 Personen, die sich im Jahr 1919 zur Wahl stellten. Dokumentiert ist zudem, wie das Wetter am ersten Sitzungstag vor 100 Jahren gewesen ist: Es herrschten kühle elf Grad, es regnete.

Oberbürgermeister Kurt Gribl informierte am Donnerstag in der Stadtratsitzung über die historischen Belange. Er tat dies an einem Tag, an dem Temperaturen von mehr als 30 Grad herrschten. Der Rathauschef, der sich 2020 nicht mehr zur Wahl stellt, machte zudem einen Schwenk in die Gegenwart. Der Frauenanteil habe sich deutlich erhöht: Es sind jetzt 19 Frauen. (möh)

