Ein literarischer Rundgang durch Augsburg

Bücher entführen ihre Leser in andere Welten. Aber wie sieht das Angebot an Autoren und Geschichten vor Ort aus?

Von Carolin Fest

Die Frankfurter Buchmesse ist gerade zu Ende gegangen, doch die Freude am Lesen ist seit Beginn der Corona-Pandemie gestiegen. Meinolf Krüger vom Taschenbuchladen sagt: "Das Buch ist für die Epidemie die beste kulturelle Alternative. Am Anfang der Pandemie haben die Augsburger sich die großen Werke gekauft, zum Beispiel 'Auf der Suche nach der verlorenen Zeit' von Proust." Je länger Corona andauere, desto mehr seien lustige und unterhaltende Bücher gefragt. Rechtzeitig zur Buchmesse sind nun auch viele neue Bücher auf den Markt gekommen - einige davon mit Augsburg-Bezug.

Eine Lesepflicht für jeden Augsburger gelte für den Puppenkisten-Roman "Herzfaden" von Thomas Hettche, sagt Buchhändler Kurt Idrizovic. Es sei "ein lohnenswertes Buch, dass es auf die Shortlist des deutschen Buchpreises geschafft hat". Bei Autoren historischer Romane ist Augsburg beliebt. Die Romane von Peter Dempf spielen meistens in seiner Heimat. Franz Dobler wiederum dürfe auf der Liste der besten Krimi-Autoren Deutschlands nicht fehlen.

Meinolf Krüger hebt Sibylle Lang hervor: "Sie kann wunderbar erzählen und hat einen sehr schönen Schreibstil", sagt er. Leider gebe es nur wenige Augsburger Autoren, die sich auch durchgesetzt haben. Wolfgang Kemmer sei einer dieser Schriftsteller. "Von Kemmer habe ich immer was da", sagt Krüger. Einer in Augsburg eher seltenen Sparte hat sich Dieter Rieken verschrieben. Er ist Science-Fiction-Autor, mischt aber auch Genres, beispielsweise bei seinem ersten Roman. Lars Stursberg alias Kiara Lameika hat jetzt den zweiten Teil seiner Reihe historischer Kriminalromane im Eigenverlag veröffentlicht. Und auch sonst gibt es einige literarische Augsburg-Neuzugänge. Ein Überblick:

Der Historiker

Peter Dempf. Bild: Bücher Max

Peter Dempf ist Lehrer für Deutsch, Geschichte und Sozialkunde an einem Gymnasium in Neusäß und lebt mit seiner Familie in Stadtbergen. Augsburg ist als Handlungsort seiner historischen Romane für den 61-Jährigen interessant, denn "kaum eine andere deutsche Stadt kann so lückenlos seine Geschichte präsentieren". Mit seinem Werk "Die Geliebte des Kaisers" hat der Pädagoge erneut eine starke weibliche Hauptfigur in einem historischen Roman. Zum Inhalt: Als Otto III. im Jahr 1001 in Rom stirbt, ist es sein Wunsch, dass seine Geliebte sein nach dem Tod entnommenes Herz nach Augsburg bringt. Denn Mena ist schwanger und trägt somit den potentiellen Thronfolger, der die Linie des Kaisers weiterführen soll. Mena macht sich auf den Weg über die Alpen - im Winter: "Die Winterüberquerung der Alpen hat mich interessiert, die Frage wie und ob das im neunten und zehnten Jahrhundert möglich war", sagt Dempf. Es war möglich. Es gibt aber auch Widersacher: Heinrich II. versucht, das Herz an sich zu nehmen, so entsteht ein Kampf um den Thron. "

Die Beobachterin

Sibylle Lang. Bild: Richard Mayr

Sibylle Lang lebt mitten in der Augsburger Innenstadt. Die 59-Jährige ehemalige Mitarbeiterin der Post und der Telekom hat das Schreiben nur zum Spaß ausprobiert. Der Österreicher Komponist Bernhard Lang, den sie zufällig kennen lernte, wurde eine Art Mentor, mit dem sie ihren Schreibstil ausarbeitete. Sie erzählt die scheinbar banalen Situationen im Leben, indem sie genau hinschaut und diese beleuchtet: "Wenn man detailfokussiert auf die kleinen Dinge schaut, sieht man, es ist anders als es aussieht". In ihrem zweiten Buch "Als Karl seine Stimme verlor" hat sie mehrere etwa 20-Seitige Erzählungen zu verschiedenen Themen wie Arbeit oder Familie veröffentlicht. Lang sagt: "es gibt ein alltägliches Ereignis, zum Beispiel, dass jemand Probleme bei der Arbeit hat oder dass Geschwister nach einiger Zeit wieder aufeinander treffen. Dann schaue ich mir an, was sich dadurch verändert." Ihre Geschichten seien "äußerlich unaufgeregt, können aber auch beklemmend wirken, durch die Grundspannung, die sie in sich tragen". Schon immer habe sie diese Spannungen, die jedes Ereignis in sich trage, erkannt. Die behandelten Themen können gut nachempfunden werden, sagt Lang. Das Ende ihrer Erzählungen bleibe meist offen.

Der Krimi-Autor

Der freiberufliche Autor, Redakteur und Dozent Wolfgang Kemmer lebt seit etwa 20 Jahren mit seiner Familie in Augsburg. Sein erster Roman, ein Krimi, ist 1996 erschienen. "Die Schwester des Torwächters" ist, nach "Feuersbrunst" und "Im Auftrag des Stadtvogts", der dritte historische Roman von Kemmer. Die Handlung spielt im Jahr 1530, während des Augsburger Reichstags unter Kaiser Karl V. Wichtig war ihm dabei, dass der Bösewicht weiblich sei und dass die Augsburger Stadttore eine Rolle spielen: "Die Themen und die Figuren überlege ich mir zuerst". Auch das Kriminelle habe immer einen Platz in seinen Büchern. Kemmer wolle keine Buchserie mit wiederkehrenden Protagonisten schreiben. Manche Nebenfiguren tauchten aber wiederholt auf, sodass der Leser deren Entwicklung über die verschiedenen Bücher hinweg beobachten könne. Die Schwester des Torwächters, das ist Magdalena. Diese gerät, zusammen mit ihrem Bruder, nach dem Verschwinden mehrerer Menschen und einem Mord, in ein "Netz aus Liebe, Eifersucht, Neid und Verrat", berichtet der 54-Jährige. Einer der Verschwundenen ist der protestantische Führer Landgraf Philipp von Hessen, der in der Apotheke von Magdalenas untergebracht ist.

Der Zukunfts-Denker

Der Meeresspiegel ist weltweit um zwölf Meter gestiegen. Die deutsche Küste verläuft jetzt Einhundert Kilometer weiter südlich: In "Land unter" von Autor Dieter Rieken zeigt ein Temperatur-Anstieg von drei bis vier Grad seine Folgen. Die errichteten Schutzwälle in der Küstenregion wurden von einem unbekannten gesprengt und die Bewohner mussten vor dem Wasser fliehen. Fünf Jahre später, im Jahr 2060, kehrt eine Gruppe Menschen zurück in ihre Heimat. Die Leser begleiten das Leben der Menschen: "Es ist Science-Fiction mit einem Stück Heimatroman. Und weil die Gruppe der Rückkehrer später im Buch auch den Drahtzieher der Sprengungen ermittelt, gibt es auch eine Krimihandlung", erklärt der Schriftsteller, der selbst in Norden, direkt an der Nordseeküste aufgewachsen ist. Die Idee habe er seit seiner Jugend im Kopf. Damals habe er gesehen, welche verheerenden Auswirkungen eine Sturmflut auf die Küstenregionen hat. "Land unter" ist der erste Roman des 57-Jährigen, dessen Tochter ebenfalls Bücher schreibt. Zahlreiche vorangegangenen Erzählungen handeln von Themen, die "viel näher an der Realität, die wir jetzt erleben, liegen. Da geht es um die Fragen, wäre wenn morgen ein Unglück passiert, oder nächste Woche?", erklärt er. Der PR-Manager schreibt in seiner Freizeit.

Der Krimipreis-Gewinner

Franz Dobler ist wohl den meisten Augsburgern bekannt. Seit 1988 schreibt er Bücher verschiedener Genres, von denen vor allem seine Krimis bei vielen Lesern beliebt sind. Der 61-Jährige ist Journalist, Autor und DJ und lebt in Augsburg. Für "Ein Bulle im Zug" erhielt er im Jahr 2015 den deutschen Krimipreis. 2017 belegte er mit "Ein Schlag ins Gesicht" den dritten Platz. Sein aktueller Roman "Ein Schuss ins Blaue" handelt, wie auch die vorangegangenen beiden, von dem früheren Polizisten Fallner, der jetzt als Privatermittler für die Sicherheitsfirma seines Bruders arbeitet. Eigentlich wollte Dobler nur das erste Buch, mit dem rauen Ex-Polizisten schreiben: "Aber schon beim

Zusammen mit seinem Partner soll er einen islamistischen Attentäter finden - für zwei Millionen Euro Kopfgeld. Allerdings ist nicht klar, woher der Hinweis auf den Aufenthaltsort des Gesuchten kommt, vielleicht wird die Sicherheitsfirma auch von Rechtsradikalen benutzt. Da kann nur Fallners Frau, die Polizei-Hauptkommissarin, helfen. Angang November erscheint "Ich will doch immer nur kriegen was ich haben will", ein Gedichtband mit 35 neuen und vielen älteren Gedichten des 61-Jährigen.

Der Neuling

"Schatten des Zorns" ist der zweite Roman und die Fortführung der "Düstere Lande"-Reihe von Kiara Lameika. Hinter dem Pseudonym steckt Lars Stursberg, der im Eigenverlag zwei historische Kriminalromane mit Augsburg im Zentrum veröffentlicht hat. Der 41-Jährige hat sechs Jahre lang in Augsburg gelebt. Er schreibt in seiner Freizeit, momentan kümmert er sich um seine Tochter. Mit seiner Familie lebt in Senden. "Schatten des Zorns" schließt an "Das Mahnmal" an und die Leser erfahren, wie es Mathes und Ennlin im Jahr 1499 nach der Aufklärung der Morde aus dem ersten Band ergeht. Vor allem Mathes schwebt in Gefahr, denn auch eine andere Figur setzt sich im zweitem Teil der Reihe fort und will sich an dem Jungen rächen. Ennlin versucht ihrem Freund zu helfen. Dabei geraten sie zusammen in ein Netz aus Erpressung und Intrigen. Lameika: "Die Bücher haben beide einen realen historischen Bezug". Im ersten Teil der Reihe begegnet dem Leser ein Teil der Familie Fugger, in der Neuerscheinung sind es Johann Schönsperger und Johann Langenmantel. "Bei Schönsperger bin ich auf eine Lücke von sieben Jahren in seinem Lebenslauf gestoßen. Die habe ich in meiner Geschichte aufgegriffen", sagt er.

