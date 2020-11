12:30 Uhr

Ein neuer Anlauf für die Lichter-Nächte in der Augsburger Innenstadt

Gibt es im Januar eine Fortsetzung der Light Nights in Augsburg?

Plus Bunt angestrahlte Häuser sind das Markenzeichen der Light Nights. Wegen Corona fiel die Veranstaltung im Oktober in Augsburg aus. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Von Michael Hörmann

Die Light Nights setzen die Augsburger Innenstadt in Szene. An drei Abenden sollen markante Bauwerke leuchten. Wegen der Corona-Pandemie fiel die für Ende Oktober geplante Veranstaltung aus. Aufgeschoben ist allerdings nicht aufgehoben. So verfährt der Veranstalter, die Stadtmarketingabteilung Augsburg Marketing. Nach Stand der Dinge sieht Leiter Ekkehard Schmölz jedenfalls die Chance, den Ersatztermin Ende Januar umzusetzen. Corona bremst derzeit vieles aus. Planungen für das Jahr 2021 müsse es dennoch geben, sagt Schmölz. Dazu zählt dann auch die Wiederauflage des Stadtfestes Augsburger Sommernächte.

Was wird aus dem Stadtfest in Augsburg?

In diesem Jahr war das Stadtfest, das Ende Juni hätte stattfinden sollen, ausgefallen. Die Augsburger Veranstalter mussten sich bei dieser Entscheidung an der bundesweiten Regelung orientieren, wonach im Sommer 2020 bundesweit alle Großveranstaltungen wegen Corona verboten waren. Ob sich die Situation bis Juni 2021 einschneidend verbessert, bleibt abzuwarten. Dennoch müsse sich Augsburg Marketing bereits jetzt auf mögliche Optionen einstellen, sagt Schmölz. Sein Credo lautet daher: "Wir müssen stets Pläne in der Schublade haben, um schnell und gezielt starten zu können."

Dies hänge entscheidend davon ab, wie viele Personen sich zusammenfinden dürfen. Die Erfahrungen früherer Jahre zeigen, dass es beim Augsburger Stadtfest an einem schönen Abend einige Zehntausend Besucher sein können, die sich über die gesamte Innenstadt verteilen. Man brauche mehrere Alternativpläne, heißt es dazu bei Augsburg Marketing. Es sei absehbar, dass man als Veranstalter flexibel reagieren müsse.

Sommernächte sind Impuls für die Wirtschaft

Dass ein Stadtfest 2021 ein wichtiger Impuls für die Innenstadt sein würde, daran lässt Schmölz keinen Zweifel. Man wolle Händler und Gastronomen bestmöglich unterstützen. Es handle sich um Branchen, die gegenwärtig von den Folgen der Corona-Pandemie schwer gebeutelt seien.

Dass zum gegenwärtigen Moment vor allem das Prinzip Hoffnung gelte, bestätigt der Leiter von Augsburg Marketing: "Gerade derzeit müssen wir uns auf Konzeption und Entwicklung möglicher durchführbarer Formate im kommenden Jahr fokussieren."

Zumindest gegenwärtig sind die Light Nights im Januar eine Option für die städtische Marketinggesellschaft. Gespräche mit Lichtkünstlern und Technikern, die für die Umsetzung der Lichtershow zuständig sind, laufen. Es handelt sich um eine Kooperation mit den Machern der "Festival of Lights"-Reihe. Die Aktionen finden weltweit statt. Als Termin wird gegenwärtig der 22. bis 24. Januar angepeilt.

