07.06.2018

Ein neues Dach für die Stadtverwaltung

Ein Kran steht derzeit vor dem städtischen Verwaltungsgebäude am Rathausplatz: Grund sind die anstehenden Sanierungsarbeiten am Dach.

Das Gebäude am Rathausplatz hat einen Dachschaden. Daher wird jetzt gehandelt. Welchen Einfluss die Augsburger Sommernächte auf die laufenden Arbeiten haben

Von Michael Hörmann

Es ist eine Momentaufnahme, die am Mittwoch am Augsburger Rathausplatz immer wieder festzustellen ist: Menschen bleiben stehen, nehmen einen großen Kran auf dem Platz zur Kenntnis und schwenken dann den Blick nach oben: Hier am städtischen Verwaltungsgebäude, das am Rathausplatz und auch in Teilen der Maximilianstraße eingerüstet ist, werden Ziegel per Kran aufs Dach gehievt. Das Gebäude, in dem unter anderem Oberbürgermeister Kurt Gribl und der Großteil der Referenten sitzt, hat einen Dachschaden. Das Dach muss daher dringend saniert werden. Auch die Fassade im Innenhof wird neu gestaltet. So hat es der Stadtrat vor einiger Zeit beschlossen. Beim Dach geht es jetzt um die Erneuerung der Dacheindeckungen. Es tropfte bei Starkregen zuletzt durch das Dach. Zudem bestand die Gefahr, dass sich Dachplatten ablösen. Insbesondere bei Sturm war laut Stadt ein Risiko gegeben.

Baureferent Gerd Merkle verweist auf Anfrage auf die umfangreichen Arbeiten: „Es handelt sich um die Fortführung der Sanierungsarbeiten am Verwaltungsgebäude.“ Nachdem die Außenfassaden und das Dach des Ostflügels in den vergangenen Jahren saniert worden seien, sei in diesem Jahr die Fassade des Innenhofes mit dem Dach des Nordflügels an der Reihe. Der Zeitplan sieht vor, dass die Fassade des Innenhofes bis Mitte November bearbeitet wird. Das Dach soll bereits bis Mitte Juli fertiggestellt werden. Das Gerüst auf der Seite des Rathausplatzes steht schon länger. Nun ist seit dieser Woche auch ein Teil des Gebäudes in der Maximilianstraße eingerüstet. Dazu heißt es, dass es sich um ein Sicherungsgerüst handelt, da die Arbeiten am Grat (Verschneidung der Dachflächen Ost- und Nordflügel) dies erforderlich machen, damit nichts herunterfallen könne. Das Gerüst werde allerdings nicht weitergebaut.

Die Arbeiten stehen gegenwärtig unter Zeitdruck. Denn von Donnerstag, 21. Juni, bis Samstag, 23. Juni, finden die Augsburger Sommernächte statt. Der Rathausplatz ist ein zentraler Ort beim großen Stadtfest. Daher ist festgelegt worden, dass ein eingerüstetes Verwaltungsgebäude nicht in die Landschaft passt. Merkle sagt dazu: „Wegen Veranstaltungen auf dem Rathausplatz, unter anderem wegen der Sommernächte, werden der Kran am 16. Juni und das Gerüst in der Maxstraße sowie das Gerüst auf dem Rathausplatz am 18. Juni wieder abgebaut.“

Die Gesamtkosten für die derzeit anstehende Sanierung belaufen sich auf eine halbe Million Euro. Zu diesem Paket gehören 64 historische Fenster mit Echtholzrollläden, 800 Quadratmeter Fassaden und 600 Quadratmeter Dachfläche.

