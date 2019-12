Ein privates Treffen, 130 Euro und eine Falle

Plus Ein Mann interessierte sich für den Kontakt zu einer Frau. Er bezahlte Geld und bekam eine Adresse, die es nicht gab. Also überführte er den Kontaktmann.

„Es geht mir nur um mein Geld, ich lasse mich nicht bescheißen.“ Der 60-jährige, der vor dem Augsburger Amtsgericht als Zeuge vor Richterin Angela Friehoff aussagt, ist sauer. Man hat ihn betrogen, um 130 Euro. Deshalb beschloss er, den Betrüger zu stellen. Dieser hätte dem Geschädigten seine 130 Euro zurückgegeben, damit der Betrugsprozess zu einem schnellen Ende kommt. Weil die Staatsanwältin damit nicht einverstanden war, muss jetzt im Verfahren gegen einen 20-Jährigen aus Augsburg nachermittelt und dann erneut verhandelt werden.

Was war passiert? Der 60-Jährige war beim Stöbern auf einer Internetseite, auf der er selbst auch Waren anbietet, auf eine „interessante Anzeige“ gestoßen. Eine Frau, so der verheiratete Selbstständige aus dem Landkreis Pfaffenhofen, lade dort Männer zu privaten Treffen bei sich ein – das habe sein Interesse geweckt. Also habe er die genannte Nummer angerufen und am Telefon mit einem angeblichen Freund der Frau verhandelt. Ergebnis: Er solle zu einem Treffpunkt in Augsburg kommen, dort eine Anzahlung von 130 Euro übergeben und bekomme dann die Anschrift der Frau genannt. Gesagt, getan. Das war im Januar 2019. Der Geschädigte suchte nach der Adresse, musste aber feststellen, dass es diese nicht gab. Er war offensichtlich in eine Falle getappt, betrogen worden. Als seine weiteren Versuche, erneut Kontakt zu seinem „Geschäftspartner“ aufzunehmen, misslangen, sei er mit einem Freund zur Selbsthilfe geschritten.

Das Opfer stellte dem Angeklagten eine Falle

Gemeinsam habe man dem Angeklagten eine Falle gestellt, räumte der Geschädigte vor Gericht ein. Nach einiger Zeit wurde bei der Nummer in der Kontaktanzeige erneut angerufen und ein Treffen vereinbart. Der Geschädigte und sein Freund kamen zum Treffpunkt und stießen wieder auf den jetzt angeklagten 20-Jährigen, der die Anzahlung in Empfang nehmen wollte. Er sei vom Geschädigten zur Rede gestellt worden, habe aber die 130 Euro vom ersten Nichttreffen nicht wieder herausrücken wollen. Das Opfer und sein Freund hielten den Angeklagten fest, riefen die Polizei und zeigten den 20-Jährigen wegen Betrugs an. Der Angeklagte selbst skizzierte sich in seiner Einlassung vor Gericht auch als Opfer.

Es sei zweimal „als Instrument“ benutzt worden, er will nicht gewusst haben, welchen Hintergrund der Dienst hatte, um den er gebeten worden sei. Er habe lediglich einem Freund aus einer Kneipe einen Gefallen getan und sei für diesen an den Treffpunkt gegangen, um das Geld abzuholen und anschließend abzugeben. Er selbst habe mit der Kontaktanzeige nichts zu tun und er habe das Geld auch nicht behalten, behauptete er. Und er nannte dem Gericht den Namen des Freundes, in dessen Auftrag er gehandelt haben will. Aufgrund dieser Umstände wollte Staatsanwältin Hannah Witzigmann es nicht dabei belassen, das Verfahren gegen Bezahlung von 130 Euro vom Angeklagten an den Geschädigten abzuschließen.

Eine entsprechende Ratenzahlung hatte der 20-Jährige vor Gericht ins Gespräch gebracht. Nunmehr sollen nach Beschluss von Richterin Friehoff Nachermittlungen erfolgen, insbesondere soll der mutmaßliche Ersteller der Internet-anzeige ermittelt und vernommen werden. Auch soll der Verbleib der 130 Euro aufgeklärt werden. Anschließend werde das unterbrochene Verfahren wieder aufgenommen und gegebenenfalls ein Urteil gesprochen.