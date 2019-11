vor 5 Min.

Ein sagenhaftes Mienenspiel

Wie ein „fideler Hausl“ einen großspurigen Sägewerksbesitzer bezwingt und sein Publikum bezaubert

Von Silvia Kämpf

Die Stimmung ist allseits gelöst: „So eine Rolle wollte ich schon immer mal spielen“, tut Rudolf Ohnemus kund, als er sich im Foyer des Pfarrsaals von St. Elisabeth unters Publikum mischt. Selten noch war der Stammspieler des Kolping-Ensembles als polternder Unsympath auf der Bühne zu sehen gewesen, der ein Lied auf sein Geld singt, von dem er mehr hat, als andere Heu. Allerdings sollte sich ein solcher Mann nicht gerade mit einem „fidelen Hausl“ anlegen.

Denn wenn der in Persona von Sebastian Fischer mit Witz und Schläue an den Ernst des Lebens herangeht, hat der Großsägewerksbesitzer Hans Porsch keine Chance mehr. So muss er erkennen, dass er von seinem Reichtum eben nicht alles kaufen kann, was er sich einbildet. Das „Wetterfahndl“ von Wirtin Liesl Jäger jedenfalls kann er sich vielleicht leisten, doch der Besitzer will den Gasthof nicht hergeben. Schon gar nicht einem Sugar-Daddy, der sich mit seiner angeblichen Tochter Ilona einmietet, die sich jedoch schnell neu orientiert.

Ein „Urlaubsschlamperl“, ein Sportlehrer, eine junge Liebe und eine alte Schachtel sind die Zutaten, mit denen Regisseur Werner Ohnemus und seine Schauspieler den Schwank von Franz Schauer in Szene setzen. Der lebt vor allem vom Mienenspiel des „fidelen Hausl“, der Schuhe putzen soll, aber immer wieder Wege findet, andere für sich arbeiten zu lassen. Vor allem Daniela Ohnemus alias Ilona Stein und Isabella Zilling als Feriengast Tante Irma müssen auf diese Weise herausfinden, dass die Welt hauptsächlich aus Schwindel besteht.

Zwei der Akteure haben am Premierenfreitag ein äußerst gelungenes Debüt. Marco Dobler als Fritz Reiter verliebt sich in Klara Fein, die von Annika Magnus gespielte Nichte der Tante Irma. Nicht jeder Rat Nikls hat die Wirkung, die er sich erhofft. Die briefliche Nachfrage, ob sich die „alte Schachtel schon wieder beruhigt“ hat, gerät in die falschen Hände. Die Tante liest den Brief, der sie eigentlich gar nichts angeht, und reagiert zutiefst beleidigt. „Ich wollte halt energisch sein“, entschuldigt sich der junge Verliebte und erhält vom Hausl prompt die Antwort: „Aber nicht bei der Tante, du Depp.“

Während die eine meint, der Nikl habe Humor, meint der andere, „na, der is frech“. Uschi Magnus in der Rolle der Wetterfahndl-Wirtin ist derweilen vor allem damit beschäftigt „zu eifern“, was ihr Sportlehrer Florian Schrader alias Joschi abzugewöhnen versucht.

Ein Stichwort des Abends lautet „wie ein Rassegaul im finish“. Das ohnehin temporeiche Stück nimmt bis zum Zieleinlauf noch einmal Fahrt auf. Nikl aber bremst den überheblichen Porsch aus, indem er ihn auf halber Strecke verhungern lässt. Ganz zum Schluss offenbart er ihm, dass er das Objekt seiner Begierde schon ihm abkaufen müsse. Denn wie der Pachtvertrag beweist, heißt Nikl eigentlich Nikolaus Oberhofer und ist der darauf eingetragene Eigentümer.

Die Theaterbesucher sind von der Aufführung mehr als angetan. Bevor der Vorhang zum dritten Akt aufgeht und der Hausl wieder am Schuheputzen ist, haben sich Sabine Wirth und ihre Mutter Wally Santjohanser schon eine unumstößliche Meinung gebildet. „Einfach reizend“, schwärmt das Duo, „diese Mimik, diese Gestik.“ Beide sind der Meinung, dass die ganze Truppe einfach nur „sattelfest“ ist.

Gerade weil beide schon reichlich Erfahrung mit Laientheatern haben, können sie sagen, dass dieses hier anders sei. Oft sage man hinterher, „es war schon nett, aber ...“. Der Liebling des Publikums ist der Hausl, der sowohl stimmlich als auch mimisch alle Register zieht. Zum Schluss gibt sich Hans Porsch kleinlaut geschlagen. Und Rudolf Ohnemus kehrt aus der Rolle in seine eigene Wirklichkeit zurück.

Der „Fidele Hausl“ tritt am 15. und 17. November nochmals in St. Elisabeth auf. Am Freitag, um 19 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr.

