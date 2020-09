16:35 Uhr

Einbrecher dringen in Wohnung ein und stehlen Schmuck und Bargeld

Einbrecher sind in eine Wohnung in der Augsburger Innenstadt eingedrungen und haben dort Bargeld und Schmuck gestohlen.

Unbekannte Täter sind in ein Mehrfamilienhaus in der Augsburger Innenstadt eingebrochen. Nun sucht die Kripo nach Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Klinkerberg im Bereich der Hausnummern 9 bis 15 eingebrochen. Nach Auskunft der Polizei brachen die Täter die Wohnungstür auf und drangen so in die Wohnung ein. Dort erbeuteten diese verschiedene Gegenstände, unter anderem Schmuck und Bargeld.

Nun bittet die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 um Zeugenhinweise. (jaka)