vor 16 Min.

Einbrecher dringt in Proberäume in Kriegshaber ein

Ein Einbrecher gelangt in Kriegshaber wohl über eine offene Eingangstür in Proberäume in der Sommestraße. Dort erbeutet er den Inhalt mehrerer Geldkassetten.

Ein Einbrecher verschaffte sich Zugang zu Musik-Proberäumen in Kriegshaber. Wie jetzt erst festgestellt wurde, drang der unbekannte Einbrecher im Zeitraum zwischen dem 4. und 12. Dezember in ein ehemaliges Kasernengebäude an der Sommestraße ein. Dort befinden sich mittlerweile Musik-Probenräume. Der Täter gelangte laut Polizei wohl über eine nicht versperrte Eingangstür in das Gebäude und trat dann insgesamt sechs Türen auf.

2000 Euro Sachschaden durch Einbruch in Kriegshaber

In verschiedenen Räumen durchwühlte er die Einrichtung und öffnete dann mehrere Geldkassetten. Die Höhe des Beuteschadens konnte von der Polizei noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Der hinterlassene Sachschaden dürfte Schätzungen zufolge bei rund 2000 Euro liegen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810. (AZ)

