18:33 Uhr

Einbrecher knöpft sich sieben Autos in Tiefgaragen vor

Ein Unbekannter hat in zwei privaten Tiefgaragen in der Innenstadt mindestens sieben Autos aufgebrochen und durchwühlt.

Von Ina Marks

Die Pkw-Aufbrüche passierten in der Nacht auf Donnerstag in zwei Tiefgaragen in der Berliner Allee und an der Vogelmauer in der Innenstadt. Der Täter schlug an den Fahrzeugen die Seitenscheiben ein, um in die Autos zu gelangen. Bislang sind der Polizei sieben Fahrzeuge bekannt, die der Täter nach Wertgegenständen durchwühlt hat.

Der Sachschaden liegt bei circa 3000 Euro, der Wert der Beute wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2110 entgegen. Unter dieser Nummer sollen sich auch weitere betroffene Personen melden. (ina)

Themen folgen