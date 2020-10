22.10.2020

Einbrecher scheitern wohl an Terrassentür

Einen Einbruchsversuch in Pfersee meldet die Polizei. Die Ermittler suchen nach Hinweisen von möglichen Zeugen.

Unbekannte Täter haben versucht, in ein Reihenmittelhaus in der Carl-Loewe-Straße in Pfersee mit Gewalt einzudringen. An der Terrassentür wurden entsprechende Spuren festgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Die Tat geschah am Mittwochnachmittag zwischen 16.30 und 18 Uhr, als niemand daheim war. Um Hinweise bittet die Kripo unter 0821/323 3810. (ina)

