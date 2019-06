00:31 Uhr

Einbrecher schlägt auf Chef einer Bar ein

Gezeichnet vom Überfall: Am Tag danach steht Tayfun Koruk wieder in der Shisha-Bar, in der er von einem Einbrecher attackiert worden ist.

Der Geschäftsführer einer Shisha-Bar in der Bismarckstraße erwischt einen Einbrecher. Er will den Täter aufhalten und bekommt einen heftigen Faustschlag ins Gesicht ab. Wie das Opfer den Überfall erlebt hat

Von Jörg Heinzle

Er ruhte sich von der Arbeit aus, nach einer anstrengenden Nacht. In der Bar „Fame“ in der Bismarckstraße hatten sie in der Nacht zum Sonntag erst das Champions-League-Finale gezeigt, und dann bis in den frühen Morgen noch Boxen. Geschäftsführer Tayfun Koruk, 31, schlief, als ein Mann am Sonntagmittag in die Shisha-Bar eindrang. Er wachte aber durch ein Geräusch auf, offenbar fielen einige Münzen runter. So bemerkte er den Einbrecher. Als Tayfun Koruk den Täter stoppen wollte, bekam er einen Faustschlag ins Gesicht ab und wurde verletzt.

Die Fotos, die Tayfun Koruk von sich nach dem Überfall gemacht hat, sehen dramatisch aus. Eine Gesichtshälfte ist voller Blut. Er habe den Einbrecher vor der Bar festhalten wollen, erzählt er. Der Mann habe sich aber losgerissen und ihn geschlagen. Ein Faustschlag traf ihn knapp neben dem linken Auge. Sanitäter versorgten sein Wunde vor Ort. Im Krankenhaus mussten die Ärzte dann eine Wunde beim Ohr nähen, eine zweite Wunde wurde verklebt. Am Tag danach hat er noch ein kräftiges blaues Auge, die genähte Wunde ist mit einem Pflaster verdeckt. „Das war schon sehr heftig“, sagt Tayfun Koruk. Er ist ein Verwandter des Bar-Besitzers und führt das Lokal. Und er sagt: „Es ist schon dreist, mitten am Tag hier einzusteigen.“ Die Ermittlungen ergaben, dass der Täter vermutlich um kurz nach 13 Uhr über einen Notausgang in die Bar gelangt ist. Die Polizei teilte mit, der Dieb habe sich im Küchenbereich Bargeld aus einem Geschäfts-Geldbeutel gegriffen. Tayfun Koruk sagt, der Täter habe dabei die Tageseinnahmen erbeutet, gut 1100 Euro.

Er rannte dem Einbrecher noch hinterher, nachdem er den Schlag abbekommen hatte. Der Täter floh in Richtung Thoedor-Heuss-Platz und Stettenstraße. Dort verlor er ihn dann aber aus Augen. Von der aus seiner Sicht fehlenden Zivilcourage der Passanten und Augenzeugen ist er enttäuscht. Niemand habe eingegriffen oder geholfen.

Tayfun Koruk sagt, der Täter habe eine Art kleinen Schlagring in der Hand gehabt, deshalb sei der Schlag für ihn wohl auch so heftig gewesen. Er ist überzeugt, dass das für ihn auch schlimmer hätte ausgehen können. Der Täter sei wohl mit einem Fahrrad zur Bar gefahren und habe es vor der Tür abgestellt, erzählt der 31-Jährige. Dort habe er das Rad bei seiner Flucht auch zurücklassen müssen.

Wegen des Zwischenfalls sind am Sonntagmittag mehrere Polizeistreifen zu der Bar geeilt. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter hatte nach Angaben eines Polizeisprechers aber keinen Erfolg. Beamte des Kriminaldauerdienstes übernahmen die Ermittlungen. Sie sicherten unter anderem an dem Fahrrad, dass dem Einbrecher gehören soll, Spuren. Der Täter war den Angaben zufolge etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und dünn. Er hatte kurze, helle Haare oder eine Glatze und hellere Haut. Er trug eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt, das bei dem Gerangel gerissen ist. Er hatte eine dunkle Bauchtasche bei sich und sprach laut Polizei vermutlich polnisch oder eine andere, ähnliche Sprache.

Die Kripo Augsburg ist erreichbar unter 0821/323-3810.

