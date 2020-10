vor 17 Min.

Einbrecher schlagen Frauen und stehlen Louis Vuitton-Tasche

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die gewaltsam in eine Wohnung in der Jakobervorstadt eingedrungen sind.

Ein aufsehenerregender Vorfall hat sich in der Jakobervorstadt ereignet. Zwei maskierte Männer drangen in der Nacht auf Mittwoch gewaltsam in eine Wohnung ein.

Es geschah am frühen Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Pilgerhausstraße in der Jakobervorstadt. Zwei maskierte Männer gelangten mit Gewalt in eine Wohnung. In der Wohnung befanden sich zwei Frauen. Wie die Polizei berichtet, wurden die beiden von den Tätern geschlagen.

Eines der Opfer wurde dabei im Gesicht leicht verletzt. Die Täter raubten eine braune Handtasche der Luxusmarke „Louis Vuitton“ mit einem größeren Bargeldbetrag darin. Die unbekannten Männer werden folgendermaßen beschrieben: circa 1,90 Meter groß, schwarz gekleidet, beide trugen Handschuhe sowie Sturmhauben mit Sehschlitzen. Einer der Täter hatte an der rechten Halsseite eine Tätowierung.

Ob Täter und Opfer sich vielleicht kannten, teilt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0821/323 3810 entgegen. (ina)

Themen folgen