12:29 Uhr

Einbrecher steigen durch Loch in Wand in Elektronikmarkt ein

Einbrecher haben ein Loch in die Wand einer Media-Markt-Filiale in Augsburg gebrochen. Ihre Beute ist groß.

Kurioser Einbruch: Einbrecher sind in der Nacht zum Montag durch ein Loch in der Wand in einen Elektronikmarkt im Augsburger Stadtteil Oberhausen eingedrungen. Die Täter entfernten laut Polizei die Metallverkleidung und das Dämmmaterial an der Fassade des Media-Markt-Gebäudes in der Schönbachstraße in einem Bereich von rund einem Quadratmeter und stiegen so in den Markt ein. Laut Polizei entwendeten sie Laptops, Handys und andere elektronische Geräte und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Einbruch: Die Polizei umstellte das Gebäude in Augsburg

Der Wert der Beute dürfte nach Angaben der Polizei im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen. Der Sachschaden am Gebäude wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Zwar wurde der Einbruchalarm in dem Gebäude nach einiger Zeit aktiviert. Die Täter waren aber schon wieder weg, als die Polizei eintraf und das Gebäude umstellte.

Hinweise an die Kriminalpolizei Augsburg sind möglich unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jöh)

Themen Folgen