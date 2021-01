16:40 Uhr

Einbrecher steigen in Hobbywerkstatt in Augsburg-Lechhausen ein

Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Hobbywerkstatt in Lechhausen eingestiegen. Sie stahlen unter anderem 100 Kilogramm Kupfer.

Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Hobbywerkstatt in Lechhausen eingestiegen. Sie stahlen unter anderem 100 Kilogramm Kupfer.

Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Hobbywerkstatt in Lechhausen eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, bemerkten die Besitzer der Werkstatt am Dienstag gegen 14 Uhr, dass ein bislang unbekannter Täter den Maschendrahtzaun zum Grundstück im Partnachweg aufgeschnitten und sich somit unerlaubt Zutritt zum Außengelände verschafft hatte.

Vom Außengelände wurden etwa 100 Kilogramm Kupfer gestohlen. Um in die dortige Hütte zu gelangen, wurde vom Täter eine Fensterscheibe beschädigt. Aus der Hütte entwendete der Unbekannte zwei Fernsehgeräte sowie Sammlermünzen. Insgesamt kann der Beuteschaden auf 1000 Euro beziffert werden, so die Polizei. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

Themen folgen